رئيس بلدية مغدوشة: "مع بعض مكملين 6 سنين جداد"

توجه رئيس بلدية المهندس رئيف الى اهالي بلدته بكلمة شكرهم بها على مشاركتهم امس في وقال:" مغدوشة مش بس عظيمة.. مغدوشة كانت مبارح القصة كلها.. شكرا لكل يلي شارك وعبر عن رأيو.. رح نكون كلنا سوا مع بعض لأن مغدوشة بتستحق ورح نخليا تكبر أكتر وتحلى معكن انتو… مع بعض مكملين ٦ سنين جداد".

Advertisement

يذكر، ان لائحة "مع بعض مكملين " برئاسة يونان والمدعومة من والتيار الوطني الحر والدكتور فازت بكامل اعضائها على لائحة مغدوشة للكل.