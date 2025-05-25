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لبنان

رئيس بلدية مغدوشة: "مع بعض مكملين 6 سنين جداد"

Lebanon 24
25-05-2025 | 07:43
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توجه رئيس بلدية مغدوشة المهندس رئيف يونان الى اهالي بلدته بكلمة شكرهم بها على مشاركتهم امس في الانتخابات البلدية وقال:" مغدوشة مش بس عظيمة.. مغدوشة كانت مبارح القصة كلها.. شكرا لكل يلي شارك وعبر عن رأيو.. رح نكون كلنا سوا مع بعض لأن مغدوشة بتستحق ورح نخليا تكبر أكتر وتحلى معكن انتو… مع بعض مكملين ٦ سنين جداد".
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يذكر، ان لائحة "مع بعض مكملين " برئاسة يونان والمدعومة من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والدكتور ميشال موسى فازت بكامل اعضائها على لائحة مغدوشة للكل.
 
 
 
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