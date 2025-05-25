اللواء عبد الله نوّه بجهود ضباط قوى الأمن والعناصر في ختام الانتخابات

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نوّه المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد بجهود الضبّاط والعناصر، لمناسبة انتهاء والاختيارية.وقال في كلمة: "أيّها الضبّاط والعناصر الأوفياء، أتوجه إليكم اليوم بالشكر والامتنان، لما بذلتموه من جهود جبّارة في تأمين سير الانتخابات البلدية والاختيارية بكلّ شفافية وانضباط. لقد أثبتم، كما عهدَتكم هذه المؤسّسة دائمًا، أنكم الحصن المنيع لحماية ".أضاف: "إنّ تفانيكم والتزامكم بأداء واجبكم الوطني، بكلّ مسؤولية ومهنيّة، هو دليل حيّ على إخلاصكم في خدمة الوطن والمواطنين. أحييكم على هذه الروح العالية، شبّانًا وشابّات، وأؤكّد لكم أنّ جهودكم هي محلّ تقدير واحترام، فأنتم كنتم وما زلتم الركيزة الأساسية في ترسيخ الأمن والاستقرار. فما أنجزتموه في هذه المهامّ لم يكن مجرّد واجب وظيفي، بل كان تجسيدًا لقيم الولاء والتضحية والوطنية".وختم: "دامت رسالة الأمن السامية لكلّ ".