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لبنان

اللواء عبد الله نوّه بجهود ضباط قوى الأمن والعناصر في ختام الانتخابات

Lebanon 24
25-05-2025 | 07:46
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نوّه المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله بجهود الضبّاط والعناصر، لمناسبة انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية.
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وقال في كلمة: "أيّها الضبّاط والعناصر الأوفياء، أتوجه إليكم اليوم بالشكر والامتنان، لما بذلتموه من جهود جبّارة في تأمين سير الانتخابات البلدية والاختيارية بكلّ شفافية وانضباط. لقد أثبتم، كما عهدَتكم هذه المؤسّسة دائمًا، أنكم الحصن المنيع لحماية الديمقراطية".

أضاف: "إنّ تفانيكم والتزامكم بأداء واجبكم الوطني، بكلّ مسؤولية ومهنيّة، هو دليل حيّ على إخلاصكم في خدمة الوطن والمواطنين. أحييكم على هذه الروح العالية، شبّانًا وشابّات، وأؤكّد لكم أنّ جهودكم هي محلّ تقدير واحترام، فأنتم كنتم وما زلتم الركيزة الأساسية في ترسيخ الأمن والاستقرار. فما أنجزتموه في هذه المهامّ لم يكن مجرّد واجب وظيفي، بل كان تجسيدًا لقيم الولاء والتضحية والوطنية".

وختم: "دامت قوى الأمن الداخلي رسالة الأمن السامية لكلّ لبنان".
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