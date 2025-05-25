بعد الإرتفاع... الحرارة ستنخفض بشكلٍ لافت هكذا سيكون طقس بداية الأسبوع

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- الحال العامة: يتأثر والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية ويستمر تأثيرها حتى يوم الثلاثاء حيث تنحسر تدريجيا فيتحول الطقس الى متقلب مع نشاط بسرعة الرياح.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و27، بين 17 و26، وزحلة بين 13 و27 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:



الأحد: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة شمال البلاد، وظهور طبقة خفيفة من الغبار في الأجواء مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.- الحال العامة: يتأثر والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية ويستمر تأثيرها حتى يوم الثلاثاء حيث تنحسر تدريجيا فيتحول الطقس الى متقلب مع نشاط بسرعة الرياح.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و27، بين 17 و26، وزحلة بين 13 و27 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:

قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد كم يتكون الضباب على المرتفعات.



الإثنين:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة شمال البلاد، وظهور طبقة خفيفة من الغبار في الأجواء مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.



الثلاثاء:

غائم جزئيا إلى قليل الغيوم صباحا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة وتنشط الرياح لتقارب ال 45 كم/س شمال البلاد يتحول الطقس بعد الظهر إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة بدءا من المساء خاصة شمال البلاد مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.



الأربعاء:

غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 33 درجة، فوق الجبال من 17 الى 31 درجة، في الداخل من 19 الى 35 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و40 كم/س.



- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 50 و75%.



- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 22°م.



- الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.



- ساعة : 05,31 ساعة غروب الشمس: 19,40