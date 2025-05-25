"اليونيفيل" قدمت مساعدات طبية لمستشفى مرجعيون

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قدم جنود حفظ السلام الإسبان في القطاع الشرقي لليونيفيل، بالتعاون الوثيق مع التقنية للبنان (MTC4L)، مساعدات طبية لصالح . وأُقيمت مراسم التسليم الرسمي في حرم المستشفى، حيث استلم المدير الدكتور مؤنش كلاكش المساعدات، ووقّع مع فائد القطاع الشرقي لليونيفيل اللواء ، شهادة التسليم الرسمية.وبحسب بيان من "اليونيفبل"، شمل التبرع مجموعة من المعدات الأساسية، من بينها معدات الحماية الشخصية (PPE)، ومواد متخصصة في عمليات إنقاذ المصابين، إضافة إلى دفعة من الأدوية الأساسية. وتهدف هذه المساعدات إلى تعزيز الجهوزية التشغيلية للمستشفى في حالات الطوارئ، ودعم جهود التعقيم، وزيادة المخزون الدوائي، بما يساهم في تحسين الاستجابة لأي أزمات صحية أو إنسانية محتملة.وتأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها اليونيفيل واللجنة العسكرية التقنية لدعم المؤسسات المدنية ، وتعزيز صمود البنية التحتية الصحية، خصوصاً في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر. كما تعكس روح التي تقوم عليها عمليات حفظ السلام، وتُعزّز بين قوات اليونيفيل والمجتمعات المضيفة.ومن خلال هذا التبرع، تؤكد اليونيفيل مجدداً دورها المحوري في ترسيخ الأمن والسلام والتنمية المستدامة في ، مبرزةً قدرة التعاون الدولي على إحداث أثر ملموس وإيجابي في حياة الناس.