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لبنان

"اليونيفيل" قدمت مساعدات طبية لمستشفى مرجعيون

Lebanon 24
25-05-2025 | 08:00
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قدم جنود حفظ السلام الإسبان في القطاع الشرقي لليونيفيل، بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية التقنية للبنان (MTC4L)، مساعدات طبية لصالح مستشفى مرجعيون الحكومي.  وأُقيمت مراسم التسليم الرسمي في حرم المستشفى، حيث استلم المدير الدكتور مؤنش كلاكش المساعدات، ووقّع مع فائد  القطاع الشرقي لليونيفيل اللواء فرناندو رويز غوميز، شهادة التسليم الرسمية.
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وبحسب بيان من "اليونيفبل"، شمل التبرع مجموعة من المعدات الأساسية، من بينها معدات الحماية الشخصية (PPE)، ومواد متخصصة في عمليات إنقاذ المصابين، إضافة إلى دفعة من الأدوية الأساسية. وتهدف هذه المساعدات إلى تعزيز الجهوزية التشغيلية للمستشفى في حالات الطوارئ، ودعم جهود التعقيم، وزيادة المخزون الدوائي، بما يساهم في تحسين الاستجابة لأي أزمات صحية أو إنسانية محتملة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها اليونيفيل واللجنة العسكرية التقنية لدعم المؤسسات المدنية اللبنانية، وتعزيز صمود البنية التحتية الصحية، خصوصاً في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر. كما تعكس روح التعاون الدولي التي تقوم عليها عمليات حفظ السلام، وتُعزّز الثقة المتبادلة بين قوات اليونيفيل والمجتمعات المضيفة.

ومن خلال هذا التبرع، تؤكد اليونيفيل مجدداً دورها المحوري في ترسيخ الأمن والسلام والتنمية المستدامة في جنوب لبنان، مبرزةً قدرة التعاون الدولي على إحداث أثر ملموس وإيجابي في حياة الناس.
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