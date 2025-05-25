بريدي استقبل المهنئين بفوزه في عضوية بلدية بيروت

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استقبل الفائز بعضوية مرشح في لائحة " بتجمعنا" اسكندر (ألك) بريدي المهنئين في دارته في الاشرفية، الذين تقدمهم النائب ، رئيس اللائحة المهندس ، الرئيس يمنى الجميّل زكار وعدد من أعضاء اللائحة.وألقى بريدي كلمة رحّب فيها بالمهنئين وشكر كل من دعم لائحة "بيروت بتجمعنا" وكل من عمل وساعد لتأمين المناصفة في ، ووعد البيروتيين ب"إلانماء والتنمية والمشاريع لتكون العاصمة واحة فرح وسلام ومقصدًا لكل أصدقاء ".وقال: "نحن سنعمل وسنحقق الإنجازات ولن نقول: ما خلّونا. ولا بدّ لي أن أشكر الذي رشحني لأكون ممثله في لائحة "بيروت بتجمعنا" بدعم وتأييد من الشيخ الجميّل الذي كان صمام الأمان لي خلال الحملة الإنتخابية والداعم الأساسي لي لكي أخوض هذه التجربة لأكون في خدمة لبنان وخدمة بيروت. وأشكر عائلتي وأصدقائي على دعمهم ومحبتهم. ومن اليوم سنبدأ العمل لتنفيذ ما وعدنا به البيروتيين. مهمتنا صعبة وليست سهلة".الجميّلبدوره هنأ النائب الجميّل الفائزين في بيروت، وقال: "ما تحقق لم يكن سهلًا تحقيقه. فكان همّنا الأول وقبل فوز المرشحين الذين ندعمهم هو المحافظة على الشراكة الحقيقية في . وعلينا منذ اليوم العمل لتصحيح القوانين في المجلس النيابي لتنظيم وفق آلية يكون الجميع مرتاحًا لها في . أتمنى لكم التوفيق لأن يكون البلدي جديًا لخدمة بيروت والبيروتيين. فبيروت بحاجة الى الكثير. وثقتي كبيرة بالأعضاء المنتخبين، عرفتهم عن قرب وشعرت أنهم يريدون العمل من كل قلبهم وهم على استعداد لأن يعطوا كل خبراتهم من أجل مدينة بيروت. لم أتحدث فقط عن ألك بريدي الذي أقول له أنه الشخص المناسب في المكان المناسب، بل عن كل الأعضاء وعلى رأسهم رئيس اللائحة الأستاذ ابراهيم زيدان الذي أتمنى له كل التوفيق في قيادة هذه المسيرة الجديدة لبلدية بيروت، ونحن سنكون الى جانبكم دائمًا لتحقيق الإنجازات".وختم: "الشكر الكبير للناخبات والناخبين في بيروت الأولى وبيروت الثانية الذين كانوا صادقين وملتزمين في تأمين المناصفة ولتكون بيروت واحدة ولكل أبنائها".كلمة الختام كانت لزيدان استهلها بشكر البيروتيين على وفائهم لبيروت ووحدتها، وقال: "أنا سعيد بالتعرّف على بيروتيين أمثال الذين فازوا في اللائحة وهم من خيرة أبناء بيروت. وهذا مصدر إطمئنان لي أننا سننجح بعملنا من أجل بيروت. وآمل أن نكون بحجم الثقة المعطاة لنا خلال السنوات . بيروت عاشت في السنوات الأخيرة صعوبات كثيرة، ومهمتنا اليوم هي مواجهة هذه الصعوبات من أجل تحقيق ما يتمناه أهلنا في بيروت. وسنعمل من أجل المستقبل ومن أجل أجيال لبنان الجميل الذي يحتضن كل أبنائه".أضاف: "ولا بدّ من شكر الشيخ نديم على كل الدعم الذي قدمه للائحة "بيروت بتجمعنا". وأكرّر وعدي للبيروتيين إن كل ما وضعناه في برنامجنا الإنتخابي سنعمل جاهدين على تنفيذه بإذن الله. ونحن فريق عمل متجانس باستطاعتنا تحقيق الكثير لتعود بيروت عاصمة السياحة وعاصمة الجامعات والمدارس والمستشفيات. ونحن منذ الآن سنعمل ليكون صيف بيروت واعدًا كما يتمناه المغتربون والسياح العرب والأجانب. أفتخر بكم وشكرًا على ثقتكم التي آمل أن نكون بحجمها".