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لبنان

قداس على نية المجلس البلدي والمخاتير في أردة - زغرتا

Lebanon 24
25-05-2025 | 08:48
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إحتفل خادم رعية مار سمعان رميلة -أردة النائب الأسقفي الخاص لشؤون الكهنة في أبرشية طرابلس المارونية المونسنيور سايد مرون، بقداس على نية المجلس البلدي المنتخب في أردة قضاء زغرتا، مع المخاتير في النطاق البلدي في كنيسة القديسة ريتا، الذي يصادف فيها الذخائر من إيطاليا، عاونه في القداس نائبه الخوري يوسف ديب. 
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حضر القداس أعضاء المجلس البلدي المنتخبون برئاسة العميد المتقاعد ميلاد فوزي صليبا في البلدات الأربع، أردة المهندس بسام هيكل هيكل ممثل الإتحاد، أنطوان أميل الخوري، بدوي ضوميط المختفي، سادي شربل يرق، سايد رامز كامل، شهوان لبيب جبور، عن بيت عبيد ريتا جورج زخيا الدويهي عبيد، عن بيت عوكر دنيز توفيق يزبك عوكر، عن حرف أردة أمين جوزيف عساف، بطرس باخوس جنيد، عبود أنطونيوس فضل الله، ماريات فرنسيس بو فرنسيس، مع عائلاتهم المخاتير أرده جوزيف أبي ديب، حرف أردة نخول شديد، بيت عبيد نظير عبيد. 

شارك في القداس، رئيسة لجنة الإنتشار في الرابطة المارونية عضو المجلس التنفيذي أمينة الصندوق العام المهندسة جهينة منير هيكل، قائد المقر العام للجيش في اليرزة العميد الركن فؤاد عبيد وعائلته، منسق اللجنة الأسقفية "للحوار المسيحي- الإسلامي" في الشمال المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك الصحافي جوزاف محفوض، العميد المهندس في قوى الأمن الداخلي جرجس مرون وعائلته، نائب رئيس بلدية أردة الأسبق سركيس جنيد، منسقة لجنة المرأة في أبرشية طرابلس المارونية قطاع الزاوية الساحل فيرا أبي ديب، المهندس أسعد طوني نعوم، المحامي دجو فرنجية، عضو إقليم الزاوية في "كاريتاس لبنان" خليل أبي ديب، مدير شركة LIA- ليا للتأمين فرع الشمال أسعد جبور، مندوبة لجنة المرأة في رعية أردة أمال فضل الله جبور، أمين صندوق لجنة الوقف رومانوس المختفي، أعضاء لجنة الوقف، أخوية الحبل بلا دنس والفرسان والطلائع والشبيبة، ووجوه ثقافية وتربوية وإجتماعية وأكاديمية ونقابية وقانونية وعسكرية وأمنية وفنية وبلدية وإختيارية وأدبية وعدد كبير من بلدة أردة الوطنية والبلدات والقرى المجاورة. 

بعد الإنجيل المقدس ألقى المونسنيور مرون عظة شدد فيها على معاني الإنجيل المقدس مهنئاً المجلس البلدي والمخاتير المنتخبون. 

وبعد القداس، جدد المونسنيور مرون التهاني للمجلس البلدي والمخاتير خلال كلمة ألقاها، واضعاً كل الإمكانيات بتصرف المجلس البلدي من أجل التعاون والتنسيق لخدمة بلدة أردة الوطنية، مقدماً التهنئة القلبية والحارة باسم الكنيسة والرعية. 

اشارة الى ان المجلس البلدي يتقبل اليوم التهاني في قاعة مار سركيس وباخوس في أردة بعد الظهر من الساعة ٣ حتى ٦ مساءً.
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