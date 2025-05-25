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لبنان

اللواء لاوندس في أمر اليوم: الجهوزية الكاملة للعناصر المديرية ساهمت في حماية العملية الانتخابية من محاولات العبث

Lebanon 24
25-05-2025 | 09:27
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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، بيان أعلن فيه المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس توجيهه أمراً عاماً إلى العسكريين، حياهم فيه على الدور المحوري الذي أدّوه خلال إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية.
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وأكد اللواء لاوندس أن الانتشار الميداني والجهوزية الكاملة لعناصر المديرية ساهمت في ترسيخ الأمن والاستقرار، وفي حماية العملية الانتخابية من محاولات العبث، لا سيما في التصدي لمحاولات الرشوة الانتخابية التي أدّت إلى توقيف عدد من المتورطين، بالتنسيق مع القضاء.

وختم اللواء رسالته بتأكيد التزام المؤسسة بشعار "ثقة الناس وحمايتهم وحماية مؤسسات الدولة"، داعياً العسكريين إلى الحفاظ على المستوى العالي من الانضباط لأن "الوطن لا يُحمى بالشعارات بل برجال يؤمنون بدولة القانون".
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