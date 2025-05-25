اللواء لاوندس في أمر اليوم: الجهوزية الكاملة للعناصر المديرية ساهمت في حماية العملية الانتخابية من محاولات العبث

Advertisement

وأكد اللواء لاوندس أن الانتشار الميداني والجهوزية الكاملة لعناصر المديرية ساهمت في ترسيخ الأمن والاستقرار، وفي حماية العملية من محاولات العبث، لا سيما في التصدي لمحاولات الرشوة الانتخابية التي أدّت إلى توقيف عدد من المتورطين، بالتنسيق مع .



وختم اللواء رسالته بتأكيد المؤسسة بشعار "ثقة الناس وحمايتهم وحماية "، داعياً العسكريين إلى الحفاظ على المستوى العالي من الانضباط لأن "الوطن لا يُحمى بالشعارات بل برجال يؤمنون بدولة القانون".

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – والتوجيه والعلاقات العامّة، بيان أعلن فيه لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس توجيهه أمراً عاماً إلى العسكريين، حياهم فيه على الدور المحوري الذي أدّوه خلال إنجاز والاختيارية.