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لبنان

وزير العدل شكر الحجار والقوى الامنية والقضاة على انجاز الاستحقاق الانتخابي

Lebanon 24
25-05-2025 | 10:19
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اصدر وزير العدل عادل نصار البيان الآتي:
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"اكتملت حلقة الانتخابات البلدية والاختيارية، وتم إنجاز هذا الاستحقاق بنجاح، بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء. وإن كان احترام الاستحقاقات الدستورية واجبًا وطنيًا، فلا بد من توجيه رسالة تقدير لكافة الوزارات المعنية والقوى الأمنية، وعلى وجه الخصوص لمعالي وزير الداخلية والبلديات اللواء أحمد الحجار، الذي أدار هذا الاستحقاق بكفاءة واقتدار، رغم ضيق الوقت والقدرات اللوجستية المحدودة" .

اضاف البيان: "أما الشكر الخاص، فأوجّهه إلى السلك القضائي الكريم وجميع القضاة الذين شاركوا في هذا الاستحقاق، والذين أدّوا دورهم بدقة وشفافية، وكانوا بحق "جنود الظل" الذين عملوا ليلاً ونهاراً بعد انتهاء عمليات الاقتراع، لضمان صدور النتائج بشكل نزيه وموثوق" .

وختم البيان: "وأخيراً، أتقدّم بأحرّ التهاني لجميع الفائزين في هذه الانتخابات، آملاً أن تتضافر الجهود لما فيه خير المدن والبلدات اللبنانية، وتعزيز مسار التنمية فيها" .
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