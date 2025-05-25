Advertisement

لبنان

الصمد مهنئاً بإجراء الإنتخابات البلدية: إنجاز للعهد والحكومة

Lebanon 24
25-05-2025 | 11:26
A-
A+
Doc-P-1365786-638837944392450348.png
Doc-P-1365786-638837944392450348.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنّأ رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، في بيان، اللبنانيين كافّة بإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في مواعيدها المحدّدة، معتبراً ذلك "إنجازاً للعهد والحكومة ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل الذين حرصوا على إجراء الإنتخابات وعدم تأجيلها، وإنجازاً للجيش والقوى الأمنية والقضاة ولجان القيد والجهاز الإداري ورؤساء الأقلام ومساعديهم الذين أسهموا في إنجاز الإستحقاق الإنتخابي على أكمل وجه برغم الصعاب والعراقيل الكثيرة التي واجهتهم".
Advertisement

واعتبر الصمد أنّ "إجراء الإنتخابات، يوم أمس، بمرحلتها الرابعة والأخيرة في محافظتي الجنوب والنبطية دليل على جدّية الدولة في إجراء الإنتخابات برغم الصعاب ومخاطر الإعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، وتأكيد على تمسّك الأهالي بأرضهم ورفضهم التخلّي عنها، ودفاعهم عنها ومقاومتهم العدو الإسرائيلي"، داعياً في مناسبة عيد التحرير والمقاومة إلى "استكمال تحرير الأرض التي يحتلها العدو الصهيوني، وتحرير الأسرى وإعادة إعمار ما خلّفه العدوان الإسرائيلي من دمار وخسائر".

وكان الصمد قد استقبل في منزله ببلدة بخعون ـ الضنية أعضاء لجنة الصلح في المنطقة، بحضور مشايخ ورؤساء بلديات ومخاتير ووجهاء وفاعليات، عرض معهم المساعي التي تبذل من أجل التوصل إلى صلح ضمن عائلة آل حسون ببلدة السفيرة.

كما استقبل الصمد رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات ووفوداً من الضنّية والمنية وطرابلس وعكّار عرض معهم شؤوناً عامّة وخاصّة.
مواضيع ذات صلة
الصمد أثنى على إنجاز الانتخابات البلدية وهذا ما تمناه
lebanon 24
25/05/2025 21:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي عن نتائج الإنتخابات البلدية: نبارك للعهد والحكومة وللبنانيين بإجراء الانتخابات البلدية
lebanon 24
25/05/2025 21:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: أهنئ اللبنانيين على إنجاز الإنتخابات البلدية ونؤكد على ضرورة التمثيل المتوازن في بيروت
lebanon 24
25/05/2025 21:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات البلدية في جبل لبنان: الاختبار الأول للعهد و "نصف بروفة" للاستحقاق النيابي
lebanon 24
25/05/2025 21:53:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:48 | 2025-05-25
14:41 | 2025-05-25
14:30 | 2025-05-25
14:09 | 2025-05-25
13:51 | 2025-05-25
13:16 | 2025-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24