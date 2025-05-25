الصمد مهنئاً بإجراء الإنتخابات البلدية: إنجاز للعهد والحكومة

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هنّأ رئيس والداخلية والبلديات النائب ، في بيان، اللبنانيين كافّة بإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في مواعيدها المحدّدة، معتبراً ذلك "إنجازاً للعهد والحكومة ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل الذين حرصوا على إجراء الإنتخابات وعدم تأجيلها، وإنجازاً للجيش والقوى الأمنية والقضاة ولجان القيد والجهاز الإداري ورؤساء الأقلام ومساعديهم الذين أسهموا في إنجاز الإستحقاق الإنتخابي على أكمل وجه برغم الصعاب والعراقيل الكثيرة التي واجهتهم".واعتبر أنّ "إجراء الإنتخابات، يوم أمس، بمرحلتها الرابعة والأخيرة في محافظتي الجنوب والنبطية دليل على جدّية الدولة في إجراء الإنتخابات برغم الصعاب ومخاطر الإعتداءات ضد ، وتأكيد على تمسّك الأهالي بأرضهم ورفضهم التخلّي عنها، ودفاعهم عنها ومقاومتهم العدو "، داعياً في مناسبة والمقاومة إلى "استكمال تحرير الأرض التي يحتلها العدو ، وتحرير الأسرى وإعادة إعمار ما خلّفه العدوان الإسرائيلي من دمار وخسائر".وكان الصمد قد استقبل في منزله ببلدة بخعون ـ أعضاء لجنة في المنطقة، بحضور مشايخ ورؤساء بلديات ومخاتير ووجهاء وفاعليات، عرض معهم المساعي التي تبذل من أجل التوصل إلى صلح ضمن عائلة آل حسون ببلدة السفيرة.كما استقبل الصمد رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات ووفوداً من الضنّية والمنية وطرابلس وعكّار عرض معهم شؤوناً عامّة وخاصّة.