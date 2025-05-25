فضل الله: ملف الإعمار من مسؤولية الحكومة وسنتابعه حتى التنفيذ

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زارت لائحة "التنمية والوفاء" الفائزة بالتزكية في بلدة عيناثا، إلى جانب المخاتير الفائزين أيضًا بالتزكية، النائب في مكتبه بمدينة ، بحضور إمام البلدة الشيخ ، ومسؤولي " " و" " في البلدة.وجاءت الزيارة في سياق تقديم الشكر للنائب على جهوده ومتابعته الحثيثة التي ساهمت في الوصول إلى التزكية خلال والاختيارية، وعلى ما يبذله من عمل دائم في سبيل خدمة البلدة على مختلف المستويات.وأكد الشيخ عباس إبراهيم في كلمته تقديره لأداء السابق، مشيدًا بما حققه من مشاريع وخدمات، وداعيًا إلى تحمّل مسؤولياته ومضاعفة الجهود، معتبرًا أن "التزكية تُلقي على عاتق الجميع مسؤولية أكبر تجاه أهل البلدة".وفي مستهل كلمته، استحضر فضل الله ذكرى عيد والتحرير وتضحيات أبناء الجنوب، مشيرًا إلى أن "ما تحقق من تزكية في عيناثا وسائر البلدات الجنوبية، جاء ثمرة لتفاهم وتعاون كبيرين بين حزب الله وحركة أمل بالتنسيق مع الأهالي، وفي مناخ تُظلّله أرواح ". ولفت إلى أن "عيناثا قدّمت من المجلس البلدي وشرطيًا بلديًا، فضلًا عن الشهداء المدنيين والمقاومين، وكانت التزكية بمثابة هدية لأرواحهم وتعبير عن وعي الأهالي".وشدّد فضل الله على أهمية انطلاق المجلس الجديد بورشة عمل تفاعلية تشمل كل من يرغب في خدمة البلدة، مؤكّدًا: "رغم كل الظروف والصعوبات، لن نتوقف عن العمل، فنحن نرى أن شعبنا يستحق كل جهد نبذله في سبيل خدمته".كما جدّد تأكيده الجاهزية الكاملة للتعاون في كل ما يخدم عيناثا، موضحًا أن "البلديات باتت تتحمل أعباء يفترض أن تكون من مسؤولية الدولة، مثل توفير اشتراك الكهرباء وتأمين المياه، إضافة إلى ملف إعادة إعمار المنازل المهدّمة، وهو من مسؤولية الحكومة، وسيكون أولوية المرحلة المقبلة بعد انتهاء الاستحقاق البلدي، مع الإشارة إلى أن حزب الله أنجز الجزء الأكبر من دفع بدل الترميم".وفي ختام اللقاء، شدّد أعضاء اللائحة على عزمهم "العمل في مختلف الظروف لخدمة عيناثا وأهلها، بما يحفظ تضحيات الشهداء ويصون إرثهم".