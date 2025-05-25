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لبنان

هذه نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في صيدا وحاصبيا

Lebanon 24
25-05-2025 | 12:29
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نشرت وزارة الداخلية والبلديات نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥  في قضاء حاصبيا.
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وللاطلاع على النتائج، اضغط هنا
 
 
كما أصدرت وزارة الداخلية، نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء صيدا.
 
ولمتابعتها، اضغط هنا
 

 
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