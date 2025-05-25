هذه نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في صيدا وحاصبيا

نشرت والبلديات نتائج والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء .

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كما أصدرت وزارة الداخلية، نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في .