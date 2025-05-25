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لبنان

في كفركلا.. "درون" إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب أحد المواطنين

Lebanon 24
25-05-2025 | 12:58
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ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية (درون)، قنبلة صوتية باتجاه أحد المواطنين قرب منزله في بلدة كفركلا الجنوبية، من دون أن تُسجّل أي إصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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