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لبنان

111 موقوفًا في عمليات دهم للجيش بمناطق عدة... ماذا كشف البيان؟

Lebanon 24
25-05-2025 | 13:16
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت ٥٥ شخصًا وفقًا لما يلي:
•    دهم منازل مطلوبين في مناطق قصرنبا ونحلة وبريتال وحورتعلا والخضر ويونين ودار الواسعة – بعلبك والمرج – البقاع الغربي وبر الياس وكفرزبد والفيضا ومكسة وقب الياس – زحلة وكفركلا – مرجعيون والكفاءات والصفير – بعبدا، وتوقيف 50 مواطنًا كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية في حوزتهم.
•    دهم منازل مطلوبين في بلدة الدورةالهرمل وتوقيف المواطنين: (م.ر.)، (ز.ر.)، (ح.ر.)، (ص.ر.) و(خ.ر.)، كونهم مطلوب توقيفهم بجرم المشاركة في أعمال التهريب وإطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم.
 
كما أوقفت وحدات أخرى من الجيش ٥٦ شخصًا وفقًا لما يلي:
•    توقيف 51 سوريًّا عند حاجز شدرا – عكار لتجولهم دون أوراق قانونية داخل الأراضي اللبنانية.
•    توقيف المواطن (م.ر.) عند حاجز المدفونالبترون لحيازته سلاحًا وذخائر حربية.
•    توقيف المواطن (ا.م.) عند حاجز وطى السهلة – أكروم لحيازته كمية من حبوب الكبتاغون.
•    توقيف المواطنين (ا.ح.) و(ع.ع.) و(ع.م.) في بلدة دورس – بعلبك ومنطقة وادي داريا – زغرتا كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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