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لبنان

قاسم: مددنا يدنا للجميع في الانتخابات... والمقاومة مستمرة والحرب مع العدو لم تنتهِ

Lebanon 24
25-05-2025 | 14:09
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أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن "المقاومة بدأت تنمو في الستينات والسبعينات، وبرز الإمام السيد موسى الصدر كإمام للمقاومة من خلال تأسيسه لحركة المحرومين"، مشيرًا إلى أن "نشأة المقاومة كانت طبيعية جداً مع شعبٍ أبي لا يقبل الذل ولا الاحتلال ولا أن يكون مستسلمًا للعدو الإسرائيلي".
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وأشار الشيخ قاسم  في كلمة له بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، إلى أنه "بعد اجتياح عام 1982، حاولت إسرائيل فرض اتفاق 17 أيار في عام 1983، لكن المقاومة الحقيقية على المستوى الشعبي والعلمائي والوطني، وبالتعاون مع سوريا آنذاك، تمكنت من منعه".

وتوجه بالشكر إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مؤكدًا "التمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لصنع المستقبل"، مشددًا على أن "المقاومة مستمرة، وهي خيار وشعب وإرادة".

وقال الشيخ قاسم: "الحرب مع العدو الإسرائيلي لم تنتهِ لأنه لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار. انتهت قدرة إسرائيل على التوسع في لبنان، والمقاومة مستمرة، وهي خيار الشعب، والسلاح أداة تُستخدم وقت الحاجة وبالطريقة المناسبة وبتقدير المصلحة".

وأضاف: "يجب أن تتحرك الدولة بفعالية أكبر، وإذا فشلت فالخيارات الأخرى موجودة، والحرب مع العدو لم تنتهِ".
 
إلى ذلك، رأى قاسم أن "الولايات المتحدة تتجاوز حدودها على سيادة لبنان"، مشددًا على أن "الضغط الأميركي على المسؤولين في لبنان لن يحقق الشروط الإسرائيلية، وما لم تتمكن إسرائيل من تحقيقه بالحرب، لن تناله عبر التهديدات أو الضغوط"، مضيفًا: "نحن لا نتهدد".
 
وتعليقًا على الانتخابات البلدية والاختيارية التي انتهت مساء أمس السبت، قال قاسم: "الانتخابات البلدية خضناها برغبة وطنية، وتحت عنوان جامع، وبحسّ إنمائي يهدف لخدمة الناس"، مؤكدًا أن "هدفنا لم يكن يومًا إلغاء أحد، بل على العكس، مدّدنا يدنا إلى الجميع، إيمانًا بالشراكة والتعاون من أجل المصلحة العامة".
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