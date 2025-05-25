قاسم: مددنا يدنا للجميع في الانتخابات... والمقاومة مستمرة والحرب مع العدو لم تنتهِ

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وأشار الشيخ قاسم في كلمة له بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، إلى أنه "بعد اجتياح عام 1982، حاولت فرض اتفاق 17 أيار في عام 1983، لكن المقاومة الحقيقية على المستوى الشعبي والعلمائي والوطني، وبالتعاون مع آنذاك، تمكنت من منعه".



وتوجه بالشكر إلى العماد ، مؤكدًا "التمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لصنع "، مشددًا على أن "المقاومة مستمرة، وهي خيار وشعب وإرادة".



وقال الشيخ : "الحرب مع العدو الإسرائيلي لم تنتهِ لأنه لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار. انتهت قدرة إسرائيل على التوسع في ، والمقاومة مستمرة، وهي خيار الشعب، والسلاح أداة تُستخدم وقت الحاجة وبالطريقة المناسبة وبتقدير المصلحة".



وأضاف: "يجب أن تتحرك الدولة بفعالية أكبر، وإذا فشلت فالخيارات الأخرى موجودة، والحرب مع العدو لم تنتهِ". أكد نائب لحزب أن " بدأت تنمو في الستينات والسبعينات، وبرز الإمام كإمام للمقاومة من خلال تأسيسه لحركة المحرومين"، مشيرًا إلى أن "نشأة المقاومة كانت طبيعية جداً مع شعبٍ أبي لا يقبل الذل ولا ولا أن يكون مستسلمًا للعدو ".وأشار الشيخ قاسم في كلمة له بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، إلى أنه "بعد اجتياح عام 1982، حاولت فرض اتفاق 17 أيار في عام 1983، لكن المقاومة الحقيقية على المستوى الشعبي والعلمائي والوطني، وبالتعاون مع آنذاك، تمكنت من منعه".وتوجه بالشكر إلى العماد ، مؤكدًا "التمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لصنع "، مشددًا على أن "المقاومة مستمرة، وهي خيار وشعب وإرادة".وقال الشيخ : "الحرب مع العدو الإسرائيلي لم تنتهِ لأنه لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار. انتهت قدرة إسرائيل على التوسع في ، والمقاومة مستمرة، وهي خيار الشعب، والسلاح أداة تُستخدم وقت الحاجة وبالطريقة المناسبة وبتقدير المصلحة".وأضاف: "يجب أن تتحرك الدولة بفعالية أكبر، وإذا فشلت فالخيارات الأخرى موجودة، والحرب مع العدو لم تنتهِ".

إلى ذلك، رأى قاسم أن " تتجاوز حدودها على سيادة لبنان"، مشددًا على أن "الضغط الأميركي على المسؤولين في لبنان لن يحقق الشروط ، وما لم تتمكن إسرائيل من تحقيقه بالحرب، لن تناله عبر التهديدات أو الضغوط"، مضيفًا: "نحن لا نتهدد".

وتعليقًا على والاختيارية التي انتهت مساء أمس السبت، قال قاسم: "الانتخابات البلدية خضناها برغبة وطنية، وتحت عنوان ، وبحسّ إنمائي يهدف لخدمة الناس"، مؤكدًا أن "هدفنا لم يكن يومًا إلغاء أحد، بل على العكس، مدّدنا يدنا إلى الجميع، إيمانًا بالشراكة والتعاون من أجل المصلحة العامة".