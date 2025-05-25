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مرت الإنتخابات البلدية والأختيارية ، وغدًا يوم آخر، وتبقى معاركُ أتحادات البلديات التي تأتي تتمة ً للأنتخابات البلدية، خصوصًا في الأقضية التي اتخذت طابعاً سياسياً حاداً، في جبل وبعض اقضية والجنوب.راحت "سكرة" الأنتخابات وجاءت "فكرة" عمل ِ البلديات ، وعصبُه المال، جميع البلديات مدعوة ٌ إلى العمل ، ولكن أين المال؟ السخاء الذي شهدته بعض الحملات الإنتخابية وبعضُ المعارك، يُستخدَم ماله من الجيوب الخاصة والذي لا يظهر في الإنماء، بعد الإنتخابات، وهذه معضلة البلديات مع الإنماء، كثيرٌ من السياسة، قليل من المال، والنتيجة الإنماء أقربُ إلى أن يكون " حلمَ ليلة صيف".السؤال الوحيد الذي يُطرَح من دون أن تأتي إجابته سريعاً : ما هو تأثير نتائج الأنتخابات البلدية والأختيارية على الإنتخابات النيابية بعد سنة من الآن؟ما بعد الإنتخابات، ستعود السياسة إلى الإنتظام العام وفق الأولويات المطروحة وفي مقدمها بندان: الإصلاحاتُ وسلاح ، وهذا البندان باتا مترابطين، خصوصًا أن الأميركية بواسطة موفدتها مورغان أورتاغوس، تشدد عليهما في كل مواقفها الكثيفة.في ملف آخر، في سياق الانفتاح السوري على الولايات المتحدة الأميركية، تعهّدت السلطات ُالسورية بمساعدة في البحث عن أميركيين مفقودِين في ، وفق ما أفاد المبعوث الأميركي الى دمشق توم برّاك الذي قال: "لقد وافقت سوريا على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد أماكن المواطنين أو رفاتِهم" لإعادتهم الى بلدهم. وهذه أولوية ٌ قصوى لدى . وعدّد من بين المفقودين أوستن تايس وماجد كمالماز وكايلا مولر.تاريخ وذكرى من نور... الخامسُ والعشرون من أيار "عيدُ والتحرير" الخامس والعشرون... ربع قرنٍ من الزمن .. نصر يحييه صانعوه بفرح وإيمان وفخر .... يضيئون شمعته التي انبلجت شمسًا من صباح الجنوب لتنير أعراسـًا عامرة بتضحيات شعب ودماء مقاومين شهداء و حرجی وعذابات أسرى ومعتقلين.الخامس والعشرون من أيار.. يومَ عـَبـَقَ ترابُ الجنوب بأريج شتلة التبغ وأخذ الوطن إلى فضاء التحرير رغم طريق ذات الشوكة.هو الحصاد الذي لا يَنضَبُ مَعينَهُ وآخـِرُ ثماره ما جناه الجنوبيون في استحقاقهم البلدي والاختياري حين اقترعوا بالحبر والدم مجددين البيعة للوائحهم - لوائح التنمية والوفاء - فوق ركام منازلهم. ذلك أن صناديق الاقتراع أفرجت عن مكنوناتها المعروفة سلفاً: اكتساحٌ واسع سجلته هذه اللوائح من صور والنبطية إلى عشرات القرى والبلدات الممتدة على مساحة الجغرافيا الجنوبية.النتائج الانتخابية أظهرت أيضاً فوز اللائحة المدعومة من والنائب السابق إبراهيم عازار في جزين بينما انتهى السباق المحموم في صيدا إلى فوز واحد وعشرين مرشحـًا للمجلس البلدي موزعين على ثلاث لوائح متنافسة.على أن استحقاقي 25 أيار 2000 و24 أيار 2025 حضرا في بيان للرئيس حيـَّا فيه الذين لـُّبوا نداء الأرض والإنسان قبل خمسة وعشرين عامـًا وجادوا بأغلى ما يملكون صمودًا ومقاومة وشهادة دفاعـًا عن الوطن وسيادته. ولأن التحرير بالوفاء والصمود والتنمية يـُذكر شكر الرئيس مـَنْ لبـَّى نداء التنمية والوفاء وأنجز استحقاقـًا وطنيـًا دستوريـًا ما كان ليكون على النحو الحضاري الذي أنجزه أبناء الجنوب بالأمس بمعزل عن إنجاز التحرير في ذلك اليوم المجيد وقال: مبارك للبنان واللبنانيين عيد التحرير والشكر لمن أثبتوا مجددًا أنهم أيضـًا عظماء في ديمقراطيتهم.وفي سياق متصل أكدت حركة أمل في بيانٍ لها أن اندحار قوات الاحتلال الاسرائيلي عن معظم الأراضي في الخامس والعشرين من أيار عام 2000 هو فعلٌ سياديٌّ صنعه اللبنانيّون بسواعد أبنائهم المقاومين وصمود أهل الأرض وهو انتصار لكلّ لبنان كما شددت الحركة على أن مسؤولية مواجهة العدو الاسرائيلي الذي يواصل عدوانه اليومي على لبنان يجب أن تكون فعلاً وطنيًا جامعًا.وفي الشأن المتصل بإنجاز استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية توجّهت الحركة بالشكر والتقدير لكلّ الذين منحوا اللوائح التوافقية ثقتهم في سبيل التنمية والنهوض ومن أجل بناء وطن العدالة والمساواة.تُقفل صفحةُ الإنتخاباتِ البلدية والإختيارية رسميّاً في الساعات المقبلة مع إعلان وزارةِ الداخلية والبلديات نتائجَ جولةِ الجنوب والنبطية التي تُسجَّل فيها من دون شك نقطةٌ إيجابية للديبلوماسيّة المقاوِمة اللبنانيّة. فالتطميناتُ التي حصل عليها لبنان تُرجِمت بعملية انتخابيّةٍ هادئة وخالية من تشويش القذائفِ والصواريخِ الإسرائيليّة. ولا شكَّ في أنّ للولايات المتحدة الأميركيّة البصماتُ على صعيد ضبطِ الإيقاعِ . أما ديمومةُ الهدوءِ، وتطبيقُ مقتضياتِ قرارِ وقفِ الأعمال العدائية بشكل كامل من الجانبين، فرهنٌ ما ستحمله الموفدةُ الأميركيةُ مورغان أورتاغوس في زيارتها المقبلة المرتقبة للبنان. وإذا كانت القوى السياسيّة المختلفة إحتفلت بما حقّقته من نتائج، فهي ستنصرف الى تحليل النتائج في سياق تحضيراتِها للإنتخابات النيابيّة بعد سنة. علماً أنّ لكلّ استحقاقٍ انتخابي ظروفُه، ومن ربح اليوم قد يخسر غداً، ومن خسر اليوم قد يربح غداً، بناءً على التفاهمات والتحالفاتِ ومزاجِ الناس. والأكيد، أن المقترعين يريدون من بلدياتهم أولوية أكيدة: الإنصرافُ إلى إنماء القرى والبلدات لتعويض ما فاتنهاية الاستحقاق البلدي والاختياري، بداية العودة الى المشاكل العالقة بعد فاصل ديموقراطي، وابرزها مأساة الجنوب الذي عاد محتلاً بعد ربع قرن على التحرير، والكارثة المالية التي لم تتلمس بعد طريقها الى الحل على رغم تدفق الوعود.وفي جردة سريعة لنتائج الانتخابات لناحية الخاسرين والرابحين يتبين الآتي:أولاً، هزيمة نكراء مُنيت بها القوى التغييرية في وعلى مساحة لبنان، بإقرارٍ من اركانها، الذين فشلوا ليس فقط في تحقيق اي فوز على الاطلاق، بل حتى في تأمين حضورٍ ولو شكلي بالحد الأدنى، في مختلف اللوائح.ثانياً، تأكيد التمثيل الشعبي الكاسح لثنائي حزب الله-حركة أمل في الوسط الشيعي، على رغم ما حلَّ بالضاحية والجنوب والبقاع بفعل العدوان الاسرائيلي، وتعذر إعادة الاعمار. ولعل ابرز مفارقات الاستحقاق البلدي هذا العام، حلول الثنائي الشيعي محلَّ في ضمان المناصفة في العاصمة، حيث شكل رافعة للائحة الجامعة التي ضمت في صفوفها مرشحين للقوات والكتائب وسائر الاطراف.ثالثاً، الفراغ الكبير الذي لا يزال تيار المستقبل يتركه في المشهد السني اللبناني، بدليل النتائج في عاصمتي الشمال والجنوب، وصيدا، التي طبعتها الخروقات المتبادلة بين اللوائح، ما ادى الى ولادة مجالس بلدية هجينة، ما قد يؤثر في قدرتها على العمل.رابعاً، تحلّق درزي ثابت حول الخط الجنبلاطي، الذي تعرض لبعض النكسات، لكنه بقي محور الحركة والقرار.خامساً، على المستوى المسيحي، تأكد بما لا يقبل الشك، الرفض الشعبي القاطع لأي آحادية سياسية، بدليل المشهد التنافسي المتنوع في مختلف المدن والبلدات والقرى، علماً أن النتائج افرزت بوضوحٍ تام ان الوطني الحر وحزب يبقيان حتى اشعار آخر، الاكثر تمثيلاً على المستوى العام، مع تفاوت بين منطقة وأخرى لمصلحة هذا الطرف او ذاك، في مقابل انحسار تمثيل غالبية الاحزاب والشخصيات السياسية الاخرى في اقضية وبلدات محددة.لكن في الخلاصة، انجز لبنان استحقاقه المؤجل منذ ثلاث سنوات بفعل التمديد، ونجحت الدولة بمختلف اجهزتها في تنظيمه بالحد الادنى من المشاكل، عسى ان يستدرك المعنيون في المستقبل القريب ثُغرات القانون فيدفعون به الى التعديل، ولاسيما ما يتعلق ببلدية بيروت، لا ان يستمروا في العادة اللبنانية السيئة، بالهرب الدائم من المشاكل… الى الامام.طوى لبنان صفحةَ البلدية، ويتأهّب لصفحاتِ البلد العناوينُ كثيرة وتتدافعُ تِباعاً الى الأولويات واذا كانت صناديقُ الانتخابِ قد انتهت الى تجديدِ البيعةِ للاحزاب والتيارات.. فإنّ صناديقَ السلاح سوف تَتقدّمُ النقاشَ في الايامِ المقبلة وبفَرعيها اللبناني والفلسطيني وبخلافِ ما ذُكِرَ عن تنظيمِ الحلّ لسحبِ سلاحِ المخيمات.. فإنّ الامورَ لن تكونَ على هذا النحوِ السهل والمُبسّط اما سلاحُ حزبِ الله فسيَخضع لجولةِ تقييمٍ اميركيةٍ لبنانية تَسبِقُ فتحَ قنواتِ الحوارِ العلنية معَ حزبِ الله وفي التقييمِ البلدي.. فإنّ العمليةَ التي استمرّت شهراً كاملاً، حَصلت على شهادةِ الجَودة من رئاسةِ الجُمهورية واعتبر الرئيس جوزاف عون أن نجاحَها يؤكّدُ مرةً اخرى على حيويةِ الديمقراطيةِ اللبنانية، إلا انّ الواقعَ يَقتضي الإقرارَ بحصولِ تجاوزاتٍ وأخطاءٍ وثُغَر ودعا عون الى اخذِ العِبَر منها لعدمِ تَكرارِها، وقال إنّ على الحكومة ان تَعمل بجُهدٍ كي تكونَ الانتخاباتُ النيابية بعدَ سنةٍ من الآن خاليةً من الشوائب وهذا يَستوجبُ بحسَبِ ، اعادةَ النظرِ في القوانينِ الانتخابية من جهة، وتأمينَ الجهوزية في التنظيم وادارةِ العمليات من جهةٍ ثانية وبعدَ نشرِ وزارةِ الداخلية نتائجَ المرحلة الاخيرة من الانتخاباتِ البلدية في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، تمّت اعادةُ انتشارِ الاحزاب والقُوى السياسية على امتدادِ الخريطة ِالجنوبية وسُجّلَ بعضُ الخروقات للوائحِ الثنائي الشيعي من جانبِ العائلات واليسار، لكنّ الثنائي أَحكمَ سيطرتَه البلدية في معظمِ الاقضية وتمكّنَ التيارُ الحر من كسبِ الرهان في جزين برافعةٍ قوية يُشكّلُها النائبُ السابق ابراهيم عازار الحليفُ التاريخي للرئيس بري. خَسِرَت القوات في عُقرِ دارِ نوابِها، وتَتصدّرُهم غادة ايوب التي عانت من تضخمٍ في التفاؤل قبلَ العمليةِ الانتخابية ونزولاً نحوَ صيدا فإنّ الرِبحَ عادَ ريعُه على الجميع، تتصدّرُهم النائبةُ السابقة بهية ثم النائب أسامة سعد، وحلَّ ثالثاً تحالفُ الجماعةِ الاسلامية معَ النائب عبدالرحمن البزري والى مِنطقةٍ من العالم لا بلدية فيها ولا حياة.. اذ يَتقدّم المشهد في قطاعِ غزة على نحوٍ فاقَ الكارثة معَ تحذيرٍ أمميٍ جديد من برنامجِ الأغذية العالمي أنّ العائلات في غزة لاتزالُ على شَفا المجاعة، ووَصفَ ما دَخلَ حتى الآن إلى القطاع من المساعدات بأنه نُقطةٌ في محيط وتترافقُ المجاعة معَ شلالِ دَمٍ متدفّق وحالاتِ قتلٍ وإبادة لم يَعرِفْها التاريخ، كحالةِ الأُمّ الطبيبة آلاء النجار التي تداوي اطفالَ غزة في مستشفى ناصر.. لتُصعَقَ بوصولِ اولادِها التسعة شهداءَ بحروقٍ لا تَسمحُ بالتعرّفِ عليهم واحتضانِهم وفيما تستمرُ اسرائيل بارتكابِ المزيد من المَحرقة.. كَشفت صحيفة جيروزاليم بوست أنّ الإدارةَ الأميركية طَلبت من في الأيامِ الأخيرة تأجيلَ عمليتِها العسكرية واسعةِ النطاق في قطاعِ غزة لإعطاءِ الفرصة للمفاوضات بشأنِ اتفاقٍ لإطلاقِ سراحِ المحتجزين.اما دول العالم والعربي فتدفع باتجاه حل الدولتين واليوم استضافت مدريد اجتماعا ثالثا بعد باريس ونيويورك.