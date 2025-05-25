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لبنان

في طرابلس.. اشكال على افضلية المرور يتطور الى اطلاق نار

Lebanon 24
25-05-2025 | 15:18
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تطور إشكال في محلة شارع المطران في طرابلس بين شخصين على خلفية أفضلية مرور إلى تلاسن وإطلاق نار في الهواء من بندقية حربية. ولاحقًا استقدم أحد الأطراف مجموعة من الشبان، حيث أقدم أحدهم على إطلاق النار من مسدس حربي دون تسجيل إصابات، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وقد فرّ الطرفان إلى جهة مجهولة، وتعمل الجهات المعنية على المتابعة
 
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