في طرابلس.. اشكال على افضلية المرور يتطور الى اطلاق نار

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تطور إشكال في محلة في بين شخصين على خلفية أفضلية مرور إلى تلاسن وإطلاق نار في الهواء من بندقية حربية. ولاحقًا استقدم أحد الأطراف مجموعة من الشبان، حيث أقدم أحدهم على إطلاق النار من مسدس حربي دون تسجيل إصابات، بحسب ما افادت مندوبة " ".وقد فرّ الطرفان إلى جهة مجهولة، وتعمل الجهات المعنية على المتابعة