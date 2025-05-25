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لبنان

بوشكيان: إنجاز انتخابي يؤكد قدرة الدولة على الصمود والعمل رغم الأزمات

Lebanon 24
25-05-2025 | 15:42
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أصدر النائب جورج بوشكيان بيانًا أشار فيه إلى انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية في مختلف المناطق اللبنانية يوم السبت، مؤكدًا أن هذا الاستحقاق شكّل "إنجازًا ديمقراطيًا ووطنيًا يعكس قدرة الدولة اللبنانية، رغم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، على الالتزام باستحقاقاتها الدستورية وتنظيمها في مواعيدها، وبمستوى عالٍ من الجدية".
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وشكر بوشكيان وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار على قيادته "الحكيمة والفعالة" للعملية الانتخابية، مثنيًا على الجهد الذي بذله لتأمين حسن سير الانتخابات وضمان تنظيمها بما يلبي تطلعات المواطنين.

كما نوّه بالدور المحوري الذي أدّته القوى الأمنية بمختلف أجهزتها، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة، في تأمين أجواء آمنة سمحت للبنانيين بممارسة حقهم الانتخابي بحرية.

ووجّه بوشكيان تحية تقدير إلى المحافظين والقائمقامين والموظفين الإداريين، الذين أداروا العملية الانتخابية على الأرض بكل مسؤولية وتفانٍ، مؤكدًا أن "ما تحقق لا يُعد مجرد إنجاز إداري، بل خطوة أساسية نحو استعادة الثقة بمؤسسات الدولة".

وختم النائب بوشكيان بيانه بالتشديد على دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز دور الدولة، مؤكدًا أن "العمل المشترك قادر على إنتاج إنجازات وطنية حتى في أصعب الظروف، وبناء مستقبل يليق بتضحيات اللبنانيين وآمالهم".
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