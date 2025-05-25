23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بوشكيان: إنجاز انتخابي يؤكد قدرة الدولة على الصمود والعمل رغم الأزمات
Lebanon 24
25-05-2025
|
15:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر
النائب جورج بوشكيان
بيانًا أشار فيه إلى انتهاء
الانتخابات البلدية
والاختيارية في مختلف المناطق
اللبنانية
يوم السبت، مؤكدًا أن هذا الاستحقاق شكّل "إنجازًا ديمقراطيًا ووطنيًا يعكس قدرة
الدولة اللبنانية
، رغم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، على الالتزام باستحقاقاتها الدستورية وتنظيمها في مواعيدها، وبمستوى عالٍ من الجدية".
Advertisement
وشكر
بوشكيان
وزير الداخلية
والبلديات العميد أحمد
الحجار
على قيادته "الحكيمة والفعالة" للعملية
الانتخابية
، مثنيًا على الجهد الذي بذله لتأمين
حسن سير
الانتخابات وضمان تنظيمها بما يلبي تطلعات المواطنين.
كما نوّه بالدور المحوري الذي أدّته القوى الأمنية بمختلف أجهزتها، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة، في تأمين أجواء آمنة سمحت للبنانيين بممارسة حقهم الانتخابي بحرية.
ووجّه بوشكيان تحية تقدير إلى المحافظين والقائمقامين والموظفين الإداريين، الذين أداروا العملية الانتخابية على الأرض بكل مسؤولية وتفانٍ، مؤكدًا أن "ما تحقق لا يُعد مجرد إنجاز إداري، بل خطوة أساسية نحو استعادة الثقة بمؤسسات الدولة".
وختم النائب بوشكيان بيانه بالتشديد على دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز دور الدولة، مؤكدًا أن "العمل المشترك قادر على إنتاج إنجازات وطنية حتى في أصعب الظروف، وبناء مستقبل يليق بتضحيات اللبنانيين وآمالهم".
مواضيع ذات صلة
قاسم: أهنئ اللبنانيين على إنجاز الإنتخابات البلدية ونؤكد على ضرورة التمثيل المتوازن في بيروت
Lebanon 24
قاسم: أهنئ اللبنانيين على إنجاز الإنتخابات البلدية ونؤكد على ضرورة التمثيل المتوازن في بيروت
26/05/2025 00:57:40
26/05/2025 00:57:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: الوحدات العسكرية تواكب الانتخابات وصولًا إلى إنجاز عملية الفرز وإصدار النتائج
Lebanon 24
الجيش: الوحدات العسكرية تواكب الانتخابات وصولًا إلى إنجاز عملية الفرز وإصدار النتائج
26/05/2025 00:57:40
26/05/2025 00:57:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: استمرار العقوبات على سوريا يحد من قدرة الدولة على التحرك ونطالب برفعها
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: استمرار العقوبات على سوريا يحد من قدرة الدولة على التحرك ونطالب برفعها
26/05/2025 00:57:40
26/05/2025 00:57:40
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رعد: الدولة وحدها لا تملك قدرة الدفاع عن لبنان
Lebanon 24
محمد رعد: الدولة وحدها لا تملك قدرة الدفاع عن لبنان
26/05/2025 00:57:40
26/05/2025 00:57:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلا في مجدل زون
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلا في مجدل زون
16:54 | 2025-05-25
25/05/2025 04:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريق عاريا.. صدم ابن الـ10 سنوات
Lebanon 24
على طريق عاريا.. صدم ابن الـ10 سنوات
16:47 | 2025-05-25
25/05/2025 04:47:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في بوداي.. حفل خطوبة ينتهي بطريقة مأساوية
Lebanon 24
في بوداي.. حفل خطوبة ينتهي بطريقة مأساوية
15:48 | 2025-05-25
25/05/2025 03:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"المية ومية مسؤوليتك" تنتخب بالإجماع: فوز كامل للائحة تعكس نبض الأهالي وتنوعهم
Lebanon 24
"المية ومية مسؤوليتك" تنتخب بالإجماع: فوز كامل للائحة تعكس نبض الأهالي وتنوعهم
15:46 | 2025-05-25
25/05/2025 03:46:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. اشكال على افضلية المرور يتطور الى اطلاق نار
Lebanon 24
في طرابلس.. اشكال على افضلية المرور يتطور الى اطلاق نار
15:18 | 2025-05-25
25/05/2025 03:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل شقته في بيروت... هكذا تُوفِيَ الشاب أنطونيو صباح اليوم
Lebanon 24
داخل شقته في بيروت... هكذا تُوفِيَ الشاب أنطونيو صباح اليوم
06:31 | 2025-05-25
25/05/2025 06:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إعلامي لبنان ينهي الجدل بشأن زواج وائل كفوري وشانا عبود
Lebanon 24
بالفيديو.. إعلامي لبنان ينهي الجدل بشأن زواج وائل كفوري وشانا عبود
01:24 | 2025-05-25
25/05/2025 01:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور عليها ميّتة في منزلها... التحقيقات تكشف كيف تُوفيت الممثلة عبير الجبالي
Lebanon 24
بعد العثور عليها ميّتة في منزلها... التحقيقات تكشف كيف تُوفيت الممثلة عبير الجبالي
10:01 | 2025-05-25
25/05/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب يدها قبل فترة قصيرة في أميركا... ممثلة لبنانيّة شابة تنفصل عن حبيبها وتحذف صورها معه
Lebanon 24
طلب يدها قبل فترة قصيرة في أميركا... ممثلة لبنانيّة شابة تنفصل عن حبيبها وتحذف صورها معه
07:54 | 2025-05-25
25/05/2025 07:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتخابات جزين: درس لـ"التيار والثنائي الشيعي"
Lebanon 24
إنتخابات جزين: درس لـ"التيار والثنائي الشيعي"
01:15 | 2025-05-25
25/05/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:54 | 2025-05-25
مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلا في مجدل زون
16:47 | 2025-05-25
على طريق عاريا.. صدم ابن الـ10 سنوات
15:48 | 2025-05-25
في بوداي.. حفل خطوبة ينتهي بطريقة مأساوية
15:46 | 2025-05-25
"المية ومية مسؤوليتك" تنتخب بالإجماع: فوز كامل للائحة تعكس نبض الأهالي وتنوعهم
15:18 | 2025-05-25
في طرابلس.. اشكال على افضلية المرور يتطور الى اطلاق نار
14:48 | 2025-05-25
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
فيديو
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25
26/05/2025 00:57:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
26/05/2025 00:57:40
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
26/05/2025 00:57:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24