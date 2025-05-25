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لبنان

في بوداي.. حفل خطوبة ينتهي بطريقة مأساوية

Lebanon 24
25-05-2025 | 15:48
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أقدم المدعو "ع. ز" على إطلاق النار من سلاح حربي على كل من حسن مشيك وعلي حسين زعيتر ما أدّى الى مقتلهما على الفور، وجرح شخص ثالث خلال حفل خطوبة في بلدة بوداي في بعلبك، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وقد تم نقل الجثتين الى مستشفى دار الامل ومستشفى دار الحكمة ونقل الجريح الى مستشفى المرتضى في بعلبك.

وقد أفادت المعلومات أنه "عندما أقدم حسن مشيك على الرقص مع العروس غضب علي زعيتر وبعد تلاسن وقع بينهما، أقدم مشيك على إطلاق النار على علي زعيتر ما أدى الى مقتله على الفور. ثم ما لبث أن أقدم ابن القتيل من آل زعيتر على اطلاق النار على حسن مشيك ما أدّى الى مقتله أيضاً.
وقد أدّى تبادل إطلاق النار وسط الجموع المشاركة في الحفل إلى سقوط جريحين نُقلا على الفور الى مستشفيات بعلبك للمعالجة. ويعمل الجيش اللبناني على ملاحقة مطلقي النار فيما ضرب طوقاً أمنياً حول المستشفيات التي تم نقل الجرحى إليها.
كما عُلم أن احد الجرحى من آل الموسوي.
 
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