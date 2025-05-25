في بوداي.. حفل خطوبة ينتهي بطريقة مأساوية



Advertisement وقد تم نقل الجثتين الى مستشفى دار الامل ومستشفى دار ونقل الجريح الى في بعلبك. أقدم المدعو "ع. ز" على إطلاق النار من سلاح حربي على كل من وعلي ما أدّى الى مقتلهما على الفور، وجرح شخص ثالث خلال حفل خطوبة في بلدة في ، بحسب ما أفادت مندوبة " ".وقد تم نقل الجثتين الى مستشفى دار الامل ومستشفى دار ونقل الجريح الى في بعلبك.



وقد أفادت المعلومات أنه "عندما أقدم حسن مشيك على الرقص مع العروس غضب وبعد تلاسن وقع بينهما، أقدم مشيك على إطلاق النار على علي ما أدى الى مقتله على الفور. ثم ما لبث أن أقدم ابن القتيل من آل زعيتر على اطلاق النار مشيك ما أدّى الى مقتله أيضاً.