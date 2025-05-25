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لبنان

مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلا في مجدل زون

Lebanon 24
25-05-2025 | 16:54
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استهدفت مسيّرة إسرائيلية منزلا في حيّ السفرجل ببلدة مجدل زون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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