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لبنان

على طريق عاريا.. صدم ابن الـ10 سنوات

Lebanon 24
25-05-2025 | 16:47
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تعرض طفل يدعى "حمودي" ويبلغ من العمر نحو 10 سنوات من الجنسية السورية لحادث صدم على طريق عاريا باتجاه عاليه، حيث صدمته سيارة مجهولة الهوية، وفرت الى جهة مجهولة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وأشارت المعلومات الى ان الطفل بقي وسط الطريق، من دون أن تصدمه سيارة أخرى، إلى أن لاحظ أحد المارة وأوقف السيارات، حيث تم تفقد الطفل ليتبين أنه لا يزال على قيد الحياة وتم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة.
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