على طريق عاريا.. صدم ابن الـ10 سنوات

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تعرض طفل يدعى "حمودي" ويبلغ من العمر نحو 10 الجنسية لحادث صدم على طريق عاريا باتجاه عاليه، حيث صدمته سيارة مجهولة الهوية، وفرت الى جهة مجهولة، بحسب ما افادت مندوبة " ".وأشارت المعلومات الى ان الطفل بقي ، من دون أن تصدمه سيارة أخرى، إلى أن لاحظ أحد المارة وأوقف السيارات، حيث تم تفقد الطفل ليتبين أنه لا يزال على قيد الحياة وتم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة.