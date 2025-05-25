تثبيت التحالف المسيحي- الشيعي في استحقاق العام ٢٠٢٦

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كتبت في" الديار":انتخابات ليست مؤشرا عاديا، فهي بروفا للتحالفات النيابية المقبلة ومرحلة تأسيسية للانتخابات النيابية. المعركة في جزين لا يمكن تفسيرها بانها انتصار مادي فقط، فهي شكلت فوزا معنويا للتيار الطني الحر بعد نكسات كثيرة منيَ بها في جزين وخارجها، ربطا بالانتخابات النيابية الماضية والأزمات الداخلية التي مر بها.فالانتخابات البلدية أعادت له توازنه السياسي، الذي سيتيح له تثبيت - في الدائرة في الاستحقاق النيابي، الا ان الأهم من كل ذلك تبقى معركة رئاسة التي لا تقل عن ، وهو الذي يقرر من يمسك فعليا بقرار المنطقة في السنوات الستة المقبلة.وتؤكد مصادر سياسية ان ما جرى في جزين له امتدادات في كل المناطق، فالتنافس والقواتي تظهرت ملامحه بالتسابق في الأقضية بينهما على الاتحادات، التي ستكون مقدمة للمعارك النيابية المقبلة، ولاحقا على زعامة استطاع ان يخرج من ازمته الحزبية والسياسية والشعبية، مسجلا أرقاما تدحض شائعة انتهاء دوره السياسي، بالمقابل تمكنت "القوات" من حصد مجالس بلدية بالكامل، ومن المتوقع ان تستفيد منها في الاستحقاق النيابي، معتمدة طريقة التيار وادائه نفسيهما في السنوات الماضية في مرحلة التسونامي العوني.