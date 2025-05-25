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لبنان
بشأن بيع المنشطات الرياضيّة.. بيان عاجل من نقيب الصيادلة
Lebanon 24
25-05-2025
|
23:45
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دعا نقيب صيادلة
لبنان
الدكتور
جو سلوم
، في بيان، "الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة والوزارات المعنيّة، الى التحرّك في وجه بيع المنشطات الرياضيّة دون حسيب أو رقيب في الأندية الرياضية، وصفحات التواصل الاجتماعي والتي ينتج عنها الإدمان، وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والانسداد الرئوي والقصور الكلوي".
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كما دعا "الصيادلة الى الامتناع عن صرفها في الصيدليات".
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