لا تعديل للقانون

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لفت مصدر سياسي شارك في جلسات اللجان النيابية المشتركة الخاصة بملف قانون الإنتخابات النيابية ، الى أن حدة النقاشات الأولية بشأن إقتراع المغتربين وإنشاء الميغاسنتر، تدل بوضوح على إنقسام عمودي يصل الى أقصى الدرجات بين "النواب السياديين" من جهة و" وحزب الله والتيار الوطني الحر" من جهةٍ أخرى.وقال: هذا الامر مؤشر على أن قانون الانتخاب بوضعيته الحالية، أي دون "ميغاسنتر" وإقتراع مغتربين سيطبق في دورة أيار 2026 من دون أي تعديل .