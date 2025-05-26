مُداهمة للجيش في ضهر العين ـ الكورة

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نفذت وحدة من الجيش مداهمة مساء أمس الأحد في منطقة – ، وسط تدابير أمنية مشددة، بحسب ما أفاد شهود .وشكّلت هذه الإجراءات مصدر ارتياح لدى أهالي المنطقة، الذين رأوا فيها خطوة ضرورية لتعزيز الأمن والاستقرار.ويأتي هذا التحرك في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها لملاحقة المطلوبين والحفاظ على الأمن في مختلف المناطق .(لبنان 24)