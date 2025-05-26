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لبنان

مُداهمة للجيش في ضهر العين ـ الكورة

Lebanon 24
26-05-2025 | 01:37
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نفذت وحدة من الجيش مداهمة مساء أمس الأحد في منطقة ضهر العينالكورة، وسط تدابير أمنية مشددة، بحسب ما أفاد شهود عيان.
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وشكّلت هذه الإجراءات مصدر ارتياح لدى أهالي المنطقة، الذين رأوا فيها خطوة ضرورية لتعزيز الأمن والاستقرار.

ويأتي هذا التحرك في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة العسكرية لملاحقة المطلوبين والحفاظ على الأمن في مختلف المناطق اللبنانية.(لبنان 24)
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