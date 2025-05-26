26
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
16
o
بشري
30
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مُداهمة للجيش في ضهر العين ـ الكورة
Lebanon 24
26-05-2025
|
01:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذت وحدة من الجيش مداهمة مساء أمس الأحد في منطقة
ضهر العين
–
الكورة
، وسط تدابير أمنية مشددة، بحسب ما أفاد شهود
عيان
.
Advertisement
وشكّلت هذه الإجراءات مصدر ارتياح لدى أهالي المنطقة، الذين رأوا فيها خطوة ضرورية لتعزيز الأمن والاستقرار.
ويأتي هذا التحرك في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها
المؤسسة العسكرية
لملاحقة المطلوبين والحفاظ على الأمن في مختلف المناطق
اللبنانية
.(لبنان 24)
مواضيع ذات صلة
مُداهمة للجيش ومصاردة مضبوطات في ضهر العين
Lebanon 24
مُداهمة للجيش ومصاردة مضبوطات في ضهر العين
26/05/2025 10:50:01
26/05/2025 10:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يضرب طوقا أمنيا في ضهر العين – الكورة.. إليكم السبب
Lebanon 24
الجيش يضرب طوقا أمنيا في ضهر العين – الكورة.. إليكم السبب
26/05/2025 10:50:01
26/05/2025 10:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش فجّر ذخائر في ضهر العين
Lebanon 24
الجيش فجّر ذخائر في ضهر العين
26/05/2025 10:50:01
26/05/2025 10:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في منطقة بدنايل - الكورة
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في منطقة بدنايل - الكورة
26/05/2025 10:50:01
26/05/2025 10:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
شائعات تواكب معركة اتحاد بلديات المتن
Lebanon 24
شائعات تواكب معركة اتحاد بلديات المتن
03:36 | 2025-05-26
26/05/2025 03:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس لائحة "التضامن والإنماء" - كفرحمام : اللائحة تألفت دون دعم أي جهة سياسية
Lebanon 24
رئيس لائحة "التضامن والإنماء" - كفرحمام : اللائحة تألفت دون دعم أي جهة سياسية
03:34 | 2025-05-26
26/05/2025 03:34:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإرتفاع في الحرارة... إليكم كيف سيصبح الطقس بدءا من الغد
Lebanon 24
بعد الإرتفاع في الحرارة... إليكم كيف سيصبح الطقس بدءا من الغد
03:21 | 2025-05-26
26/05/2025 03:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني: 89 مهمة خلال 24 ساعة
Lebanon 24
الدفاع المدني: 89 مهمة خلال 24 ساعة
03:17 | 2025-05-26
26/05/2025 03:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. حريق في محل لبيع الدهان
Lebanon 24
في طرابلس.. حريق في محل لبيع الدهان
03:12 | 2025-05-26
26/05/2025 03:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل شقته في بيروت... هكذا تُوفِيَ الشاب أنطونيو صباح اليوم
Lebanon 24
داخل شقته في بيروت... هكذا تُوفِيَ الشاب أنطونيو صباح اليوم
06:31 | 2025-05-25
25/05/2025 06:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور عليها ميّتة في منزلها... التحقيقات تكشف كيف تُوفيت الممثلة عبير الجبالي
Lebanon 24
بعد العثور عليها ميّتة في منزلها... التحقيقات تكشف كيف تُوفيت الممثلة عبير الجبالي
10:01 | 2025-05-25
25/05/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب يدها قبل فترة قصيرة في أميركا... ممثلة لبنانيّة شابة تنفصل عن حبيبها وتحذف صورها معه
Lebanon 24
طلب يدها قبل فترة قصيرة في أميركا... ممثلة لبنانيّة شابة تنفصل عن حبيبها وتحذف صورها معه
07:54 | 2025-05-25
25/05/2025 07:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الدكتور سمير جعجع تدخل شخصياً لمنع سفر ابنيها.. نادين الراسي: أدفع نفقة لطليقي كل شهر (فيديو)
Lebanon 24
الدكتور سمير جعجع تدخل شخصياً لمنع سفر ابنيها.. نادين الراسي: أدفع نفقة لطليقي كل شهر (فيديو)
00:42 | 2025-05-26
26/05/2025 12:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. أوّل إطلالة لوائل كفوري بعد أخبار زواجه السري
Lebanon 24
بالصور.. أوّل إطلالة لوائل كفوري بعد أخبار زواجه السري
03:54 | 2025-05-25
25/05/2025 03:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:36 | 2025-05-26
شائعات تواكب معركة اتحاد بلديات المتن
03:34 | 2025-05-26
رئيس لائحة "التضامن والإنماء" - كفرحمام : اللائحة تألفت دون دعم أي جهة سياسية
03:21 | 2025-05-26
بعد الإرتفاع في الحرارة... إليكم كيف سيصبح الطقس بدءا من الغد
03:17 | 2025-05-26
الدفاع المدني: 89 مهمة خلال 24 ساعة
03:12 | 2025-05-26
في طرابلس.. حريق في محل لبيع الدهان
03:09 | 2025-05-26
اتفاقية بين "تاتش" و"زين عُمانتل"
فيديو
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25
26/05/2025 10:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
26/05/2025 10:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
26/05/2025 10:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24