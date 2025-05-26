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لبنان

تكريم مختارين في قرطبا

Lebanon 24
26-05-2025 | 02:05
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أقام رئيس النادي الثقافي الرياضي الإجتماعي في قرطبا جورج كرم احتفالا تكريميا في مجمع فرنسيتي قرطبا، لعضوي النادي أندريه فرنسيس وجورج طانيوس يعقوب، اللذين فازا في الإنتخابات الإختيارية، في حضور الأب شربل شليطا، رئيس لجنة مهرجانات بلدة قرطبا الدولية المحامي سيمون كرم وفاعليات البلدة.
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وألقى رئيس النادي كرم كلمة اعتبر فيها أن "إنتخاب مختارين من أعضاء نادي قرطبا، هو شهادة على الدور الريادي الذي يضطلع به النادي وأعضاءه في الحياة العامة وعلى حضورهم الدائم في الصفوف الأمامية لخدمة الشأن العام بكل ما يحمله من تطوع وعطاء وإلتزام".

وأكد ان "المختارين الجديدين سيكونان على قدر الآمال والتطلعات ويشكلان نموذجا في الآداء كما أعتدنا عليهما في خدمة البلدة، مشيرا الى أن دعم النادي سيبقى كما كان دائما بيتا لكل من يحمل هم قرطبا في قلبه وعقله".

بدورها هنأت مايان ناصيف بانتخاب فرنسيس وطانيوس يعقوب مختارين لبلدة قرطبا، مؤكدة أن "فوزهما هو شهادة ناصعة على الثقة التي منحها لهما أبناء البلدة، موضحة أن "التكريم يأتي من النادي بفخر وإعتزاز لإنتمائكما إليه كعضوين فاعلين، ما يعكس الرابط الوثيق بين نادي قرطبا وأبنائه الذين يتقدمون الصفوف في العمل العام ويشكلون نموذجا يحتذى في العطاء والمسؤولية".

وشكرت برنار بيروتي "الذي بذل جهودا إستثنائية ومتابعة حثيثة في سبيل الإبقاء على تجهيزات مشروع سد جنة لصالح نادي قرطبا الذي ازدان بالبيوت الجاهزة بكل مسلتزماتها".

وفي الختام، قدم كرم دروعا تقديرية لكل من بيروتي وفرنسيس وطانيوس يعقوب.
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