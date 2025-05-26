تكريم مختارين في قرطبا

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أقام رئيس الإجتماعي في كرم احتفالا تكريميا في مجمع فرنسيتي ، لعضوي النادي أندريه فرنسيس وجورج طانيوس يعقوب، اللذين فازا في الإنتخابات الإختيارية، في حضور الأب ، رئيس لجنة مهرجانات بلدة قرطبا الدولية المحامي وفاعليات البلدة.وألقى كرم كلمة اعتبر فيها أن "إنتخاب مختارين من أعضاء ، هو شهادة على الدور الريادي الذي يضطلع به النادي وأعضاءه في الحياة العامة وعلى حضورهم الدائم في الصفوف الأمامية لخدمة الشأن العام بكل ما يحمله من تطوع وعطاء وإلتزام".وأكد ان "المختارين الجديدين سيكونان على قدر الآمال والتطلعات ويشكلان نموذجا في الآداء كما أعتدنا عليهما في خدمة البلدة، مشيرا الى أن دعم النادي سيبقى كما كان دائما بيتا لكل من يحمل هم قرطبا في قلبه وعقله".بدورها هنأت مايان بانتخاب فرنسيس وطانيوس يعقوب مختارين لبلدة قرطبا، مؤكدة أن "فوزهما هو شهادة ناصعة على الثقة التي منحها لهما أبناء البلدة، موضحة أن "التكريم يأتي من النادي بفخر وإعتزاز لإنتمائكما إليه كعضوين فاعلين، ما يعكس الرابط الوثيق بين نادي قرطبا وأبنائه الذين يتقدمون الصفوف في العمل العام ويشكلون نموذجا يحتذى في العطاء والمسؤولية".وشكرت "الذي بذل جهودا إستثنائية ومتابعة حثيثة في سبيل الإبقاء على تجهيزات مشروع سد جنة لصالح نادي قرطبا الذي بالبيوت الجاهزة بكل مسلتزماتها".وفي الختام، قدم كرم دروعا تقديرية لكل من بيروتي وفرنسيس وطانيوس يعقوب.