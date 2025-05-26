الصادق: بناء دولة حقيقية تمتلك حصرية السلاح بات قريبًا

كتب النائب على منصة "إكس": "تاريخ جديد يُكتب للبنان اليوم. بعد ٥٦ عامًا، نطوي صفحة اتفاق ونفتح صفحة على كل الأراضي . مستقبل مختلف ينتظرنا، بناء دولة حقيقية تمتلك حصرية السلاح بات قريبًا".

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