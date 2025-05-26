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لبنان

الصادق: بناء دولة حقيقية تمتلك حصرية السلاح بات قريبًا

Lebanon 24
26-05-2025 | 02:07
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كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "تاريخ جديد يُكتب للبنان اليوم. بعد ٥٦ عامًا، نطوي صفحة اتفاق القاهرة ونفتح صفحة سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. مستقبل مختلف ينتظرنا، بناء دولة حقيقية تمتلك حصرية السلاح بات قريبًا".
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