القصيفي هنأ أعضاء النقابة الفائزين في الانتخابات البلدية

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هنّأ نقيب محرري في بيان، بمناسبة انتهاء والاختيارية التي جرت على مستوى محافظات كافة، " الزميلات والزملاء أعضاء النقابة الذين انتخبوا رؤساء بلديات واعضاء في ، وحازوا على ثقة مواطنيهم".وقال: "إن زميلاتنا وزملاءنا سيقدمون من دون شك إضافة نوعية إلى مجالس البلديات في المدن والبلدات والقرى التي ينتمون اليها، وسيكونون بما لديهم من علاقات وخبرات وافكار مبتكرة رافعة للعمل البلدي والمسيرة الانمائية التي ينتظرها لبنان من مجالسه المحلية المنتخبة".وختم متمنيا "التوفيق والنجاح للزميلات والزملاء الذين رغبوا في خوض الشأن العام من بوابة الانتخابات البلدية، انطلاقا من شعورهم بحس المسؤولية الوطنية والاجتماعية".