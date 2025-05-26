بندان مهمان على جدول أعمال لجنة المال اليوم

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تعقد والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، وعلى جدول أعمالها بندان مهمان الأول يتعلّق باتفاقية قرض بين والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة ٢٥٠ مليون دولار، والذي اتفق عليه في خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي قبل أسابيع.اما البند الثاني، فيتعلّق بمشروع تعديل الرسوم المرتفعة في موازنة العام ٢٠٢٥ التي اقرتها الحكومة بمرسوم، واعترضت لجنة المال ومجلس النواب والنقابات عليها.