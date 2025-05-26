Advertisement

لبنان

مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية منتصف الليل.. وهذا مصير سائقها

Lebanon 24
26-05-2025 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1366001-638838503789883353.jpg
Doc-P-1366001-638838503789883353.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نجا احد ابناء بلدة بيت ليف بعد استهدافه على متن دراجته النارية من مسيّرة معادية، أطلقت في اتجاهه صاروخين عند الثانية من بعد منتصف الليل.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: إصابة 3 أشخاص جراء الغارة الإسرائيلية بمسيّرة التي استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري
lebanon 24
26/05/2025 12:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
في جنوب لبنان... مسيّرة إسرائيليّة تستهدف دراجة ناريّة
lebanon 24
26/05/2025 12:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات عن إستهداف طائرة مسيّرة إسرائيليّة لدراجة نارية في بلدة ميس الجبل
lebanon 24
26/05/2025 12:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إصابة شخص جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت دراجة نارية في المنصوري
lebanon 24
26/05/2025 12:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:47 | 2025-05-26
05:47 | 2025-05-26
05:40 | 2025-05-26
05:27 | 2025-05-26
05:21 | 2025-05-26
05:15 | 2025-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24