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لبنان

بعد انتهاء الانتخابات البلدية.. هذا ما أعلنته السفارة الفرنسية

Lebanon 24
26-05-2025 | 03:02
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كتبت السفارة الفرنسية عبر حسابها على "إكس": "الانتخابات البلديّة 2025: إن إرادة الحكومة تنظيم هذه الانتخابات المنتظرة منذ العام 2022، ومشاركة الناخبين تعبيراً عن التزامهم كمواطنين، تُعيدان لبنان إلى مسار الحياة الديموقراطية. إنّ حُسن سير عمليّة الاقتراع يكرّس مبدأ احترام الاستحقاقات الدستورية".
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