الدفاع المدني: 89 مهمة خلال 24 ساعة

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أفادت ان عناصرها نفذت 89 مهمة في الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:-اخماد حرائق:63: سيارات :2، أعشاب:48، منازل:2، نفايات 4، مؤسسات:1، كهرباء:3، مستودعات:1، منور بناء سكني: 1-اسعاف:16: حالات طارئة:10، حوادث سير:4، نقل مرضى:1، نقل جثث: 1-خدمات عامة:3سلامة عامة: 7