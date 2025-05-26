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لبنان

في طرابلس.. حريق في محل لبيع الدهان

Lebanon 24
26-05-2025 | 03:12
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اندلع حريق في محل لبيع الدهان في محلة شارع الحرية في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وهرعت فرق الدفاع المدني الى المكان لاخماد الحريق. 
 
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