بعد الإرتفاع في الحرارة... إليكم كيف سيصبح الطقس بدءا من الغد

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع رياح ناشطة تفارب ال 60 كم/س أحيانا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ، ونسبة رطوبة مرتفعة بحيث يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ المحلي اعتبارا الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه تؤثر على والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية ، على ان تنحسر تدريجيا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفاعلية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا مصدره شمال ، بحيث تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع وملحوظ مع نشاط للرياح وبعض التقلبات المحلية.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايار: بين 18 و 27، بين 17 و 26، بين 13 و 27 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين:غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء.الثلاثاء:غائم جزئيا مع رياح ناشطة تفارب ال 60 كم/س أحيانا وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ، ونسبة رطوبة مرتفعة حيث يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ المحلي اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية.الأربعاء:غائم جزئيا مع رياح ناشطة وانخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات .الخميس:غائم جزئيا مع رياح ناشطة احيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.-الحرارة على الساحل من 18 الى 24 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 22 درجة ، في الداخل من 17 الى 29 درجة.-الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة نهارا ، جنوبية غربية ناشطة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س تنشط ليلا فتقارب ال60 كم/س .-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و 85 %.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق-ساعة : 5,31-ساعة غروب الشمس: 19,40