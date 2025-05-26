بعد الإرتفاع في الحرارة... إليكم كيف سيصبح الطقس بدءا من الغد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني
ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع رياح ناشطة تفارب ال 60 كم/س أحيانا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ، ونسبة رطوبة مرتفعة بحيث يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ المحلي اعتبارا من بعد
الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية
تؤثر على لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية ، على ان تنحسر تدريجيا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفاعلية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا مصدره شمال البحر الأسود
، بحيث تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع وملحوظ مع نشاط للرياح وبعض التقلبات المحلية.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايار: بيروت
بين 18 و 27، طرابلس
بين 17 و 26، زحلة
بين 13 و 27 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:
غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء.
الثلاثاء:
غائم جزئيا مع رياح ناشطة تفارب ال 60 كم/س أحيانا وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ، ونسبة رطوبة مرتفعة حيث يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ المحلي اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية.
الأربعاء:
غائم جزئيا مع رياح ناشطة وانخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات .
الخميس:
غائم جزئيا مع رياح ناشطة احيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
-الحرارة على الساحل من 18 الى 24 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 22 درجة ، في الداخل من 17 الى 29 درجة.
-الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة نهارا ، جنوبية غربية ناشطة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س تنشط ليلا فتقارب ال60 كم/س .
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و 85 %.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.
-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس
: 5,31
-ساعة غروب الشمس: 19,40