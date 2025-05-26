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لبنان
شائعات تواكب معركة اتحاد بلديات المتن
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
26-05-2025
|
03:36
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تجري عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، انتخابات
اتحاد بلديات المتن
الشمالي
في ظل تنافس جدي ومحتدم.
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وفي هذا الاطار اكدت مصادر معنية ان شائعات كثيرة بدأت تنتشر للتأثير على نتيجة الانتخابات، ولعل الحديث عن "ان رئيس بلدية انطلياس
جورج الياس
أبو جودة
بات مرشحاً ليكون
نائب رئيس الاتحاد
الى جانب
السيدة ميرنا
المرّ"، يأتي ضمن هذه الشائعات، بحسب مصادر مواكبة للانتخابات.
المصدر:
لبنان 24
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