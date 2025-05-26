شائعات تواكب معركة اتحاد بلديات المتن

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تجري عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، انتخابات في ظل تنافس جدي ومحتدم.وفي هذا الاطار اكدت مصادر معنية ان شائعات كثيرة بدأت تنتشر للتأثير على نتيجة الانتخابات، ولعل الحديث عن "ان رئيس بلدية انطلياس بات مرشحاً ليكون الى جانب المرّ"، يأتي ضمن هذه الشائعات، بحسب مصادر مواكبة للانتخابات.