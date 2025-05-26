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لبنان

موسى: المشاركة في الاستحقاق البلدي جنوبا عكس فعل إيمان بالتشبث بالأرض

Lebanon 24
26-05-2025 | 03:49
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شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى على أنّ "تمكن الدولة من اجراء الانتخابات بمواعيدها الدستورية أمر مهم جدا"، منوها بـ"حسن سير الأمور لوجيستيا وأمنيا".
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ورأى النائب موسى في حديث الى "صوت كل لبنان"، أنه "كانت للجنوب خصوصية نظرا لدقة الوضع الأمني الذي رافق العملية الانتخابية"، معتبرا أن "اقبال المواطنين للمشاركة في الاستحقاق عكس فعل إيمان بالتشبث بالأرض".

وأثنى على "الاتصالات الديبلوماسية التي شكلت ضمانة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية بالتزامن مع اليوم الانتخابي"، معتبرا أن "هذا الأمر يشكل دليلا اضافيا على أن للدول الراعية للاتفاق دورا اساسيا في لجم الاعمال الاسرائيلية واحترام قرار وقف اطلاق النار وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية".

وبالنسبة الى خطة سحب سلاح المخيمات لفت الى أن "الجهد المبذول في هذا السياق مهم جدا ويجب أن يستمر ولكنّ المسألة تحتاج الى المزيد من الدرس"، موضحاً أنّ "المشكلة تكمن بوجود فرقاء عدة داخل المخيّمات".
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