موسى: المشاركة في الاستحقاق البلدي جنوبا عكس فعل إيمان بالتشبث بالأرض

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شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب على أنّ "تمكن الدولة من اجراء الانتخابات بمواعيدها الدستورية أمر مهم جدا"، منوها بـ" الأمور لوجيستيا وأمنيا".ورأى النائب موسى في حديث الى "صوت كل "، أنه "كانت للجنوب خصوصية نظرا لدقة الوضع الأمني الذي رافق العملية "، معتبرا أن "اقبال المواطنين للمشاركة في الاستحقاق عكس فعل إيمان بالتشبث بالأرض".وأثنى على "الاتصالات الديبلوماسية التي شكلت ضمانة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية بالتزامن مع اليوم الانتخابي"، معتبرا أن "هذا الأمر يشكل دليلا اضافيا على أن للدول الراعية للاتفاق دورا اساسيا في لجم الاعمال الاسرائيلية واحترام قرار وقف اطلاق النار وفي مقدمها الأميركية".وبالنسبة الى خطة سحب سلاح المخيمات لفت الى أن "الجهد المبذول في هذا السياق مهم جدا ويجب أن يستمر ولكنّ المسألة تحتاج الى المزيد من الدرس"، موضحاً أنّ "المشكلة تكمن بوجود فرقاء عدة داخل المخيّمات".