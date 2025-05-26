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لبنان

جيهان إبراهيم العليوي مفقودة.. هل تعرفون مكانها؟

Lebanon 24
26-05-2025 | 04:00
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عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:
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جيهان إبراهيم العليوي (مواليد عام 2009، سوريّة)
التي غادرت بتاريخ 23-5-2025، منزل ذويها الكائن في زغرتا، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر زغرتا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 660015-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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