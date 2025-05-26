جيهان إبراهيم العليوي مفقودة.. هل تعرفون مكانها؟

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عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة القاصر المفقودة:جيهان إبراهيم العليوي (مواليد عام 2009، سوريّة)التي غادرت بتاريخ 23-5-2025، منزل ذويها الكائن في ، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر زغرتا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 660015-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.