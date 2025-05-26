انتخابات الرئيس ونائب الرئيس لبلديات قضاء زغرتا تتواصل

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يتواصل في مكتب قائمقام في السرايا، انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلديات قضاء ، بحضور رئيس قسم البلديات في القائمقامية مارون صعب.في قضاء زغرتا فاز بمنصب الرئيس اتيان ليشع، فيما فاز بمنصب بديع ارفول.كذلك تم انتخاب مرشد علم رئيساً لبلدية راسكيفا في قضاء زغرتا، و نائباً للرئيس.كما تم انتخاب رئيساً لبلدية علما في قضاء زغرتا، وسايد بو عقل نائباً للرئيس.و تم انتخاب رعيش رئيساً لبلدية بنشعي في قضاء زغرتا، وليال رزق نائباً للرئيس.