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لبنان

انتخابات الرئيس ونائب الرئيس لبلديات قضاء زغرتا تتواصل

Lebanon 24
26-05-2025 | 04:15
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يتواصل في مكتب قائمقام زغرتا ايمان الرافعي في السرايا، انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلديات قضاء زغرتا، بحضور رئيس قسم البلديات في القائمقامية مارون صعب.
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في مجدليا قضاء زغرتا فاز  بمنصب الرئيس اتيان ليشع،  فيما فاز بمنصب نائب الرئيس بديع ارفول.

كذلك تم انتخاب مرشد علم رئيساً لبلدية راسكيفا في قضاء زغرتا،  و شهيد صليبا نائباً للرئيس.

كما تم انتخاب بدوي جان عبيد رئيساً لبلدية علما في قضاء زغرتا، وسايد بو عقل نائباً للرئيس.

و تم انتخاب جوزيف رعيش رئيساً لبلدية بنشعي في قضاء زغرتا، وليال رزق نائباً للرئيس.

 
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