رجّي عرض وسفيرة قبرص ترسيم الحدود البحرية وقضية الهجرة غير الشرعية

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استقبل والمغتربين يوسف رجّي سفيرة لدى ، وتم البحث في العلاقات الثنائية ومسألة ترسيم بين لبنان وقبرص، إضافة الى الملفات الاقليمية وقضية الهجرة غير الشرعية، وجرى تأكيد ضرورة العمل والتنسيق بما تقتضيه المصلحة المشتركة بين البلدين.وأكدت السفيرة هادجيثيودوسيو "وقوف بلادها الى جانب لبنان وحرصها على تأمين الدعم له في ".