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لبنان

مأساة جديدة.. محمد ابن الـ 12 عاماً تعرّض لذبحة قلبية مُفاجئة!

Lebanon 24
26-05-2025 | 04:51
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توفي صباح اليوم محمد رامي ضاهر ويبلغ  من العمر 12 عامًا، وذلك إثر تعرّضه لذبحة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل حافلة مدرسية على طريق وادي الريحان  - قضاء زغرتا طريق عام الضنية ، أثناء توجهه إلى مدرسته، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وتدخّل الصليب الاحمر اللبناني على الفور، حيث تم إسعافه ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة لاحقًا رغم محاولات إنعاشه.

يُذكر أن الطفل ينحدر من بلدة عيدمون - عكار ويقيم مع عائلته في منطقة القبة - شارع الأرز
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