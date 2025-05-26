مأساة جديدة.. محمد ابن الـ 12 عاماً تعرّض لذبحة قلبية مُفاجئة!

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توفي ويبلغ من العمر 12 عامًا، وذلك إثر تعرّضه لذبحة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل حافلة مدرسية على الريحان - قضاء طريق عام ، أثناء توجهه إلى مدرسته، وفق ما أفادت مندوبة " ".وتدخّل الفور، حيث تم إسعافه ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة لاحقًا رغم محاولات إنعاشه.يُذكر أن الطفل ينحدر من بلدة عيدمون - ويقيم مع عائلته في - .