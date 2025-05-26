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لبنان

مطر: ننتظر بيانا من وزيرة التربية حول محاضرة في إحدى ثانويات طرابلس

Lebanon 24
26-05-2025 | 04:51
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كتب النائب ايهاب مطر عبر منصة "اكس":
 
"تعليقًا على المحاضرة التي حصلت في إحدى ثانويات طرابلس، حول مواضيع لا تمتّ للأخلاق الاجتماعية والدّينية بصلة، خصوصًا مع فتيات صغيرات لا يُمكن التوجّه إليهنّ بهذه المواضيع المريبة... ننتظر من وزيرة التربية ريما كرامي إصدار بيانٍ توضيحيّ لمعرفة حقيقة ما حدث".
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واضاف: "في الوقت الذي أحدث فيه هذا الموضوع ضجّة كبيرة ومحقّة في المدينة، علمنا أنّ الوزيرة فتحت تحقيقًا بهذا الملف وألغت هذه المحاضرات، ريثما تتحقّق من مضمونها، لا سيما أنّ الموافقة على هذا النّشاط يُقال قد سبقت وصولها إلى منصبها. لكن إلى أنْ يصدر بيان الوزيرة، الذي يُؤكّد هذه المعلومات أو ينفيها، نشدّد على رفضنا القاطع لهذا النّوع من المواضيع التي تُقحمنا في عالمٍ مشبوه لا يُشبهنا، ويُخالف تعاليم ديننا وتقاليد مجتمعنا التي تحثّنا على الفضيلة لا الرذيلة".
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