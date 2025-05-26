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لبنان

هذه حصيلة الغارات على بيت ليف ومجدل زون

Lebanon 24
26-05-2025 | 05:15
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن غارتين للعدوّ الإسرائيلي ليلاً على بلدتيّ بيت ليف ومجدل زون أدتا إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح.
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