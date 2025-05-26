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لبنان

مهلة أخيرة لأصحاب البسطات في طرابلس

Lebanon 24
26-05-2025 | 05:40
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أعلن رئيس بلدية طرابلس، الدكتور رياض يمق، عن إمهال أصحاب البسطات في منطقة الدباغة – خان العسكر إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة التزامهم بتعهّد إزالة البسطات فور انتهاء المهلة، وذلك نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المدينة.
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وجاء قرار يمق خلال لقائه وفدًا من أصحاب البسطات في المنطقة، يتقدمه أحمد حمزة، الذين ناشدوه إيقاف حملة الإزالة التي تنفذها الشرطة البلدية، ومنحهم مهلة إضافية لمراعاة أوضاعهم المعيشية مع اقتراب العيد.

وقد أعرب الوفد عن شكره لرئيس البلدية، مثمّنًا مبادرته الإنسانية التي "أدخلت الفرحة إلى قلوب أبناء المنطقة"، وفق تعبيرهم. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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