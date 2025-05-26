مهلة أخيرة لأصحاب البسطات في طرابلس

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أعلن رئيس بلدية ، الدكتور ، عن إمهال أصحاب البسطات في منطقة الدباغة – خان العسكر إلى ما بعد عطلة المبارك، مشددًا على ضرورة التزامهم بتعهّد إزالة البسطات فور انتهاء المهلة، وذلك نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المدينة.وجاء قرار يمق خلال لقائه وفدًا من أصحاب البسطات في المنطقة، يتقدمه ، الذين ناشدوه إيقاف حملة الإزالة التي تنفذها الشرطة البلدية، ومنحهم مهلة إضافية لمراعاة أوضاعهم المعيشية مع اقتراب العيد.وقد أعرب الوفد عن شكره لرئيس البلدية، مثمّنًا مبادرته الإنسانية التي "أدخلت الفرحة إلى قلوب أبناء المنطقة"، وفق تعبيرهم. (الوكالة الوطنية للإعلام)