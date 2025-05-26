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لبنان

فوز ميرنا المرّ باتّحاد بلديات المتن

Lebanon 24
26-05-2025 | 05:47
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فازت رئيسة بلديّة بتغرين ميرنا المرّ باتّحاد بلديّات المتن، بعد نيلها 22 صوتاً.
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أما رئيسة بلديّة بكفيا نيكول الجميّل، فنالت 11 صوتاً.
 
 
وفي أوّل تعليق بعد الإنتخابات، قالت الجميّل: "أعيننا ستكون ساهرة على الإتّحاد، ولن نقبل بأنّ يكون مهمشاً أو مسيطراً عليه من جهة".
 
 
وأضافت: "نتمنى لرئيسة بلدية بتغرين ميرنا المرّ التوفيق، وطلبنا منها إزالة الفساد في القضاء".
 
 
وفي ما يتعلّق بنائب رئيس إتّحاد المتن، فاز رئيس بلدية بيت مري روي ابو شديد بعد نيله 17 صوتاً في الدورة الثانيّة. أما رئيس بلديّة جل الديب جورج زرد أبو جودة، فنال 14 صوتاً.
 
 
 
 
 
 
 
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