فوز ميرنا المرّ باتّحاد بلديات المتن

فازت رئيسة بلديّة ميرنا المرّ باتّحاد بلديّات المتن، بعد نيلها 22 صوتاً.

Advertisement

أما رئيسة بلديّة نيكول الجميّل، فنالت 11 صوتاً.

وفي أوّل تعليق بعد الإنتخابات، قالت الجميّل: "أعيننا ستكون ساهرة على الإتّحاد، ولن نقبل بأنّ يكون مهمشاً أو مسيطراً عليه من جهة".

وأضافت: "نتمنى لرئيسة بلدية بتغرين ميرنا المرّ التوفيق، وطلبنا منها إزالة الفساد في ".

وفي ما يتعلّق بنائب رئيس إتّحاد المتن، فاز رئيس بلدية بيت بعد نيله 17 صوتاً في الثانيّة. أما رئيس بلديّة ، فنال 14 صوتاً.