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لبنان

بطولة لبنان الدولية للناشئين في الغولف.. إليكم النتائج

Lebanon 24
26-05-2025 | 05:47
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أحرز اللاعب جيوفري لقلاق لقب بطولة لبنان الدولية للناشئين في ختام المنافسات للبطولة التي نظمها اتحاد اللعبة على ملاعب نادي الغولف الخضراء في منطقة الجناح
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استغرقت التصفيات 3 أيام و شارك فيها 18 لاعبا ولاعبة تباروا في التسديد على 72 حفرة أولمبية.

وتكتسي البطولة أهمية خاصة كونها مندرجة على روزنامة الإتحاد الدولي للغولف، وهي في سياق الخطط والبرامج المعمتدة من الاتحاد اللبناني للغولف، في إطار تعزيز القدرات الفنية لفئات الناشئين الذين باتوا في معظمهم يشاركون في إستحقاقات بارزة محليا وخارجيا.

ومع إنتهاء المنافسات أقيم حفل توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بحضور رئيس الاتحاد كريم سليم  سلام  وأمين السر الدكتور نزار الزين وعضو الاتحاد شيخ موسى الزين الذي عاونه في المجالين التنظيمي والفني طارق شرف وأوليفر بستاني. كما حضرت عضو نادي الغولف صونيا ياسين الى عضوي الهيئة العامة المحامي صائب مطرجي وموفق حرب. وكانت كلمة في المناسبة لسلام هنأ فيها الفائزين وشكر لجهود الجهازين الفني والتدريبي في مجال تنظيم البطولة والإرتقاء بقدرات فئات الناشئين التنافسية.
 
وأتت النتائج على الشكال التالي:
 1 - جيوفري لقلاق 224 نقطة.
2 - محمد صفا  240 نقطة.
3 - علي صفا  250 نقطة.
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