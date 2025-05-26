بطولة لبنان الدولية للناشئين في الغولف.. إليكم النتائج

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أحرز اللاعب جيوفري لقلاق لقب بطولة للناشئين في ختام المنافسات للبطولة التي نظمها اتحاد اللعبة على ملاعب نادي الخضراء في .استغرقت التصفيات 3 شارك فيها 18 لاعبا ولاعبة تباروا في التسديد على 72 حفرة أولمبية.وتكتسي البطولة أهمية خاصة كونها مندرجة على روزنامة الإتحاد الدولي للغولف، وهي في سياق الخطط والبرامج المعمتدة من للغولف، في إطار تعزيز القدرات الفنية لفئات الناشئين الذين باتوا في معظمهم يشاركون في إستحقاقات بارزة محليا وخارجيا.ومع إنتهاء المنافسات أقيم حفل توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بحضور كريم سليم سلام وأمين السر وعضو الاتحاد شيخ موسى الزين الذي عاونه في المجالين التنظيمي والفني طارق شرف وأوليفر . كما حضرت الغولف صونيا ياسين الى عضوي المحامي وموفق حرب. وكانت كلمة في المناسبة لسلام هنأ فيها الفائزين وشكر لجهود الجهازين الفني والتدريبي في مجال تنظيم البطولة والإرتقاء بقدرات فئات الناشئين التنافسية.