بشأن الكهرباء ورسوم الموازنة... إليكم ما أقرّته لجنة المال

اقرت والموازنة مشروعاً بقيمة 250 مليون دولار للطاقة المتجددة وتطوير الكهرباء، كما أقرت تخفيض رسوم موازنة 2025، وذلك بحضور وزير المال والنواب: ، ، ، ، ، رازي الحاج، سليم عون، ملحم خلف، راجي ، عدنان .

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وأشارت اللجنة، إلى أنّه "بحثنا قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي ويتعلّق بالطاقة المتجددة وتعزيز شبكة الطاقة الكهربائية في . وقد تمت الموافقة على المشروع في خلال زيارة الوفد لواشنطن. وقد بحث بالتفصيل في لجنة المال مع الإيضاحات والتفاصيل المالية مع لائحة من وزارة المال بسقف القروض الأخرى المرتقبة. وقد أقرت اللجنة هذا القرض ومدته 30 سنة، وأول 8 سنوات منه، لا تستوجب أي سداد من . وهذا المشروع يعزز ويوفر محطات الطاقة الشمسية في لبنان، الى حد 250 ميغاوات، ويزيد قدرة الطاقة، ويعيد تأهيل 3 محطات كهرومائية، ويحسن الكفاءة التشغيلية لشبكة الكهرباء. وهو امر مفيد ومطلوب في الوضع الراهن، ونحن مع التعاون مع البنك الدولي بهذه القروض، وأن يكون التنفيذ بحسب الحوكمة السليمة".