اخماد حريق عند مدخل برج رحال

تمكنت فرق الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية مركز الشهيد في بلدة من اخماد حريق شب عند مدخل البلدة لجهة الاوتوستراد قبل وصول النيران الى محطة لبيع الوقود في المنطقة.

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