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لبنان

اخماد حريق عند مدخل برج رحال

Lebanon 24
26-05-2025 | 06:43
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تمكنت فرق الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية مركز الشهيد طارق محيش في بلدة برج رحال من اخماد حريق شب عند مدخل البلدة لجهة الاوتوستراد قبل وصول النيران الى محطة لبيع الوقود في المنطقة.
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