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لبنان
"سيدة الجبل": لوضع حدّ فوري لكل أشكال السلاح غير الشرعي
Lebanon 24
26-05-2025
|
06:47
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عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مقر الأشرفيه، حضوريا والكترونيا. وعقب الاجتماع، أصدر المجتمعون بيانا اعتبروا فيه أنه "بمجرّد إجراء
الانتخابات البلدية
والاختيارية في
لبنان
سجّلت السلطة، بكل تراتبيتها الدستورية والأمنية، نقطةً مضيئة في سماء المنطقة".
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ورأوا ان" نجاح
السلطة اللبنانية
في تنظيم الانتخابات البلدية بعد تجميدها 9 سنوات، لا يعفيها من ضرورة المبادرة للدخول إلى دينامية المنطقة".
واعرب "اللقاء" عن" خشيته من بقاء لبنان في دائرة التبعية بينما تبادر دول مجاورة إلى تبني اتجاه سلام المنطقة والنهوض الاقتصادي والتواصل مع العالم".
وختم البيان:" لا ينتظر دخول لبنان إلى عناوين المنطقة أعجوبة من السّماء، بل يحتاج قراراً واضحاً بوضع حدّ فوري لكل أشكال السلاح غير الشرعي وفقاً لآليات واضحة لأن الدولة تعرف والناس تعرف أن لا إمكانية للنهوض الاقتصادي إلا بعد إيجاد حلول تنفيذية لمسألة السّلاح".
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