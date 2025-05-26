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لبنان

انتخاب رؤساء بلديات الضنية

Lebanon 24
26-05-2025 | 06:52
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جرت اليوم جلسات انتخاب رؤساء بلديات الضنية ونوابهم، بعدما كانت هذه الجلسات قد بدأت يوم الجمعة الماضي، وذلك في مقر القائمقامية في بلدة سير بإشراف قائمقام قضاء المنية - الضنية جان الخولي
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الخولي استهلت الجلسات بالتوضيح ان "على البلديات مسؤوليات كبيرة لتحقيق الانماء المطلوب"، متمنية على البلديات كافة "مقاربة العمل البلدي بشفافية، واعلاء المصلحة العامة فوق اي اعتبار، وبذل الجهود المطلوبة من البلديات للنهوض ببلداتهم وقراهم بالرغم من ضعف الامكانات وقلتها لدى اغلب البلديات".

وتم خلال الجلسات انتخاب مطصفى العويض رئيسا لبلدية الروضة وخضر سيف نائبا له، على ان يتسلم سيف منصب الرئاسة من العويض بعد ثلاث سنوات وفق اتفاق بينهما.

وانتخب احمد اليخني رئيسا لبلدية السفيرة وعلي هرموش نائبا له، على ان يتسلم احمد عقبة لاغا منصب الرئاسة بعد ثلاث سنوات وفق تفاهم بينه وبين اليخني.

وانتخب عبد الغني عبد الرحمن رئيسا لبلدية ايزال وعلي كمال الدين نائبا له. 

كما انتخب ريمون جبرايل رئيسا لبلدية بحويتا وافقا وبشناتا وسعيد يوسف نائبا له. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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