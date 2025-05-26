انتخاب رؤساء بلديات الضنية

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جرت اليوم جلسات انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم، بعدما كانت هذه الجلسات قد بدأت يوم الجمعة الماضي، وذلك في مقر القائمقامية في بلدة سير بإشراف قائمقام قضاء - الضنية .الخولي استهلت الجلسات بالتوضيح ان "على البلديات مسؤوليات كبيرة لتحقيق الانماء المطلوب"، متمنية على البلديات كافة "مقاربة بشفافية، واعلاء المصلحة العامة فوق اي اعتبار، وبذل الجهود المطلوبة من البلديات للنهوض ببلداتهم وقراهم بالرغم من ضعف الامكانات وقلتها لدى اغلب البلديات".وتم خلال الجلسات انتخاب مطصفى العويض رئيسا لبلدية وخضر سيف نائبا له، على ان يتسلم سيف منصب الرئاسة من العويض بعد ثلاث سنوات وفق اتفاق بينهما.وانتخب احمد اليخني رئيسا لبلدية السفيرة وعلي نائبا له، على ان يتسلم احمد عقبة لاغا منصب الرئاسة بعد ثلاث سنوات وفق تفاهم بينه وبين اليخني.وانتخب رئيسا لبلدية ايزال وعلي نائبا له.كما انتخب ريمون جبرايل رئيسا لبلدية بحويتا وافقا وبشناتا وسعيد يوسف نائبا له. (الوكالة الوطنية للإعلام)