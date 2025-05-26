سلام أمام وفد أميركي: الدولة تريد بسط سيادتها على كامل الاراضي اللبنانية

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اكد خلال لقائه عضوي السناتور أنغوس كينغ و ، بحضور السفيرة الاميركية في ، "اصرار على بسط سيادتها على كامل الأراضي ، بما فيها معالجة مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، وفق خطة زمنية تم وضعها وسيبدأ العمل على تنفيذها"، مشددا على "أهمية دعم كي يعزز سلطته على الحدود وفي الداخل".ودعا رئيس الحكومة الى" زيادة الضغط الأميركي على اسرائيل كي تنسحب من الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها، ولوقف خروقاتها للسيادة اللبنانية".وقد تناول اللقاء ايضا المسار الاصلاحي الذي تنتهجه الحكومة، بالإضافة إلى المستجدات في ورفع عنها مما سيسهل عودة السوريين إلى ديارهم.