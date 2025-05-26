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لبنان

سلام أمام وفد أميركي: الدولة تريد بسط سيادتها على كامل الاراضي اللبنانية

Lebanon 24
26-05-2025 | 06:54
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اكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال لقائه عضوي مجلس الشيوخ الاميركي السناتور أنغوس كينغ و جايمس لانكفورد، بحضور السفيرة الاميركية في لبنان ليزا جونسون ، "اصرار الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها معالجة مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، وفق خطة زمنية تم وضعها وسيبدأ العمل على تنفيذها"، مشددا على "أهمية دعم الجيش اللبناني كي يعزز سلطته على الحدود وفي الداخل".
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 ودعا رئيس الحكومة الى" زيادة الضغط الأميركي على اسرائيل كي تنسحب من الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها، ولوقف خروقاتها للسيادة اللبنانية". 

وقد تناول اللقاء ايضا المسار الاصلاحي الذي تنتهجه الحكومة، بالإضافة إلى المستجدات في سوريا ورفع العقوبات عنها مما سيسهل عودة النازحين السوريين  إلى ديارهم.
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