"تجمّع شركات النفط" ينتخب مارون شماس رئيسًا وهيئة إدارية جديدة

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وأسفرت الانتخابات عن فوز برئاسة التجمّع، فيما تم انتخاب كارول نقاش نائبة للرئيس، ووليد الحجّة أمينًا للسر، وأحمد أمينًا للصندوق. كما ضمّت الهيئة الجديدة كلًّا من ، وبشير بساتني، وقيصر بصفة مستشارين.وعقب انتخابه، توجّه الرئيس الجديد مارون شماس بالشكر إلى أعضاء التجمّع على الثقة التي منحوها له، متمنّيًا التوفيق للهيئة الجديدة في أداء مهامها خلال السنوات الثلاث المقبلة.وقد عقدت الجديدة اجتماعها الأوّل برئاسة شمّاس، حيث تبنّت خطة عمل للمرحلة المقبلة، في ضوء التطوّرات والمستجدات التي يشهدها القطاع النفطي في لبنان، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرارية عمل مختلف الجهات المعنيّة بجدول تركيب الأسعار، من مستوردين وموزّعين ومحطات للمشتقات النفطية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارات والإدارات والمراجع المختصة، حفاظًا على استقرار القطاع ، وحمايةً لمصلحة المستهلك اللبناني بشكل خاص.