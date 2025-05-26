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لبنان

"تجمّع شركات النفط" ينتخب مارون شماس رئيسًا وهيئة إدارية جديدة

Lebanon 24
26-05-2025 | 07:18
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عقدت الجمعية العمومية لـتجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان (APIC) اجتماعها اليوم، خصصته لانتخاب هيئة إدارية جديدة بعد انتهاء ولاية الهيئة السابقة.
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وأسفرت الانتخابات عن فوز مارون شماس برئاسة التجمّع، فيما تم انتخاب كارول طايع نقاش نائبة للرئيس، ووليد الحجّة أمينًا للسر، وأحمد سليم رمضان أمينًا للصندوق. كما ضمّت الهيئة الجديدة كلًّا من ياسمين باسيل، وبشير بساتني، وقيصر رزق الله بصفة مستشارين.

وعقب انتخابه، توجّه الرئيس الجديد مارون شماس بالشكر إلى أعضاء التجمّع على الثقة التي منحوها له، متمنّيًا التوفيق للهيئة الجديدة في أداء مهامها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
 
وقد عقدت الهيئة الإدارية الجديدة اجتماعها الأوّل برئاسة شمّاس، حيث تبنّت خطة عمل للمرحلة المقبلة، في ضوء التطوّرات والمستجدات التي يشهدها القطاع النفطي في لبنان، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرارية عمل مختلف الجهات المعنيّة بجدول تركيب الأسعار، من مستوردين وموزّعين ومحطات للمشتقات النفطية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارات والإدارات والمراجع المختصة، حفاظًا على استقرار القطاع بشكل عام، وحمايةً لمصلحة المستهلك اللبناني بشكل خاص.
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